住友ゴム、マレーシア・シンガポール・ブルネイでDUNLOP商標の独占使用権を取得…2026年1月から現地販売開始

住友ゴム工業は、2026年1月1日よりマレーシア・シンガポール・ブルネイにおけるタイヤ、チューブ、フラップの「DUNLOP」商標の独占使用権を取得すると発表した。

従来のサブライセンス先であるコンチネンタルタイヤマレーシアグループから権利を取得し、同日より同地域においてDUNLOPブランドでの販売事業を開始する。

DUNLOPは130年以上にわたり、世界初となる技術や商品を生み出し、常に挑戦を続けてきた。その歴史の中で培った革新性と信頼性を礎に、DUNLOPブランドを経営の中心に据え、グローバルで統一されたブランドコミュニケーションを推進する。

世界中のメンバーが一つの想いで結束するONE DUNLOPのもと、製品・サービス・広告・店舗などあらゆる顧客接点でブランド体験を強化し、タイヤ、スポーツ、ライフスタイル領域を横断してブランド価値を高めていく。

さらにブランド価値向上の取り組みとして、プレミアム商品の展開に加え、モータースポーツへの積極的な参入や、テニスやゴルフなどスポーツの持つアクティブなイメージによるブランド好意度の底上げ、高付加価値商品による社会課題解決などを通じて、ブランドの信頼を高める。

また、欧州を起点にブランド発信力を高めるための新たな拠点づくりや、顧客との接点を広げる取り組みを進め、グローバルでの存在感をさらに強化していく。