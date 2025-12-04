自動運転EV鉱山トラック「9M145E」発表、手動運転を上回る運用効率を実現…中国Breton

中国のBreton Technologyは、鉱山向けに開発された最新世代の自動運転全電動鉱山用トラック「9M145E」を発表した。

【画像全2枚】

世界の鉱業分野におけるESGの在り方を大きく変革する重要な一歩としている。

新たなプラットフォームは、運転席を設置しない設計を前提に一から開発されており、電動化、自律性、インテリジェントな配車を統合したシステムとなっている。技術的進歩にとどまらず、この発表は業界全体の大きな転換を示しており、鉱業各社は持続可能性目標、安全確保へのコミットメント、規制要件に運用上の意思決定をより強く整合させるようになってきている。

今回の発表における注目点の1つは、ブレトンの新たな自動運転システムによる性能面での飛躍であり、実運用での結果から、エンドツーエンドの自動運転が手動運転を上回る運用効率を実現していることが示されている。これは、持続可能な鉱業における自動運転の役割を再定義する転換点となっている。

新型自動運転鉱山用トラックは、長距離・高積載の運行に最適化された電動アーキテクチャを基盤としている。オンサイトの太陽光発電と蓄電システム、または地域のクリーン電力供給など再生可能エネルギーを利用することで、電動トラックはディーゼル燃焼に起因するScope1排出量を大幅に削減することが可能だ。

自動運転が現在、人による運転を上回る生産性を実現していることから、鉱山は単位当たりの排出量をより低減でき、クリーンエネルギーの活用だけでなく、優れた運用効率によっても炭素集約度の低減を達成できるようになっている。

自動運転トラックは、運転手を危険な環境から完全に排除し、疲労、夜間走行、極端な温度、そして不安定な地形に起因するリスクを取り除いている。

自律運行による効率性の向上は、間接的にも安全性を高め、ロジスティクスチェーン全体で疲労に関連するリスクを軽減する。

インテリジェントな配車およびフリート管理プラットフォームは、より厳格なガバナンス慣行を支える運用透明性をもたらす。このような透明性により、データに基づく意思決定が可能となり、手作業による報告への依存が軽減され、運用上の逸脱を容易に検知・是正できることから、内部ガバナンスの枠組みが一層強化される。

専用設計された自動運転全電動鉱山用トラックは、生産性を損なうことなく、鉱業会社が運用効率をESGのコミットメントと整合させる道筋を提供する。

電動化、自律性、およびシステムレベルの最適化を統合することにより、このソリューションは鉱業会社がライフサイクル運用コストを削減し、生産量を安定させ、労働力構造を改善し、ネットゼロ目標に向けた進捗を加速させるのに役立つ。

次世代自律型プラットフォームは、「従来の動力+手動運転」から「クリーンエネルギー+インテリジェントシステム」への移行を示しており、世界の鉱業セクターに対し、より実現可能で、より予測可能で、よりESGに合致したロードマップを提供している。