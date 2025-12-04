ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ルノーグループと協力、フランスでV2X衝突防止技術の実証実験を開始…アイネット

フォーサイト・オートノマスの安全技術イメージ
  • フォーサイト・オートノマスの安全技術イメージ

フォーサイト・オートノマス・ホールディングスの完全子会社アイネット・モバイルは、ルノーグループ、オレンジ、その他の参加者と共に、フランスのボルドーでスマートモビリティ「衝突防止」プロジェクトを開始したと発表した。

この取り組みは、アイネットがソフトウェア・レピュブリックと進めているスマートモビリティ革新の協力の一環で、フランスにおける効率的な都市交通を支援するもの。今回の実証実験は、プロジェクトの前段階が完了したことを受けて実施される。同社が2025年7月9日に報告したところによると、前段階では実際の都市環境における相互作用において99%の検知率を達成した。

今回の段階は、公共交通環境におけるV2X(車車間・路車間通信)衝突防止技術の大規模統合をテストすることで、アイネットの技術の商用展開に向けた重要なステップとなる。

ラボTBムーブ、ボルドー・メトロポール、ケオリス・ボルドー・メトロポール・モビリテが主導するこの実証実験では、オレンジのモバイルアプリプラットフォームとアイネットの衝突警告システムを使用し、ルノーグループ、アリアンツ、アトス、ボルドーINP、ヘクサドーンと協力して実施される。実験はボルドーの公共交通ネットワーク全体で行われる。

アイネットの警告システムは、公共交通ナビゲーションプラットフォームのTBMモビリティアプリのベータ版に統合され、バスと自転車の間でリアルタイムのデータ交換を可能にし、特に視界が遮られた場所で脆弱な道路利用者との衝突防止を支援する。

実験では、協調型衝突防止警告の性能と信頼性を評価し、実際のユーザーからフィードバックを収集し、交通ネットワーク全体への広範な展開を支援するために技術的準備とユーザー受容性を評価する。

アイネットは、都市モビリティ環境におけるすべての道路利用者の道路安全性と状況認識を向上させるため、次世代V2X衝突防止ソリューションとスマート自動車システムを開発している。最先端の人工知能(AI)技術、高度な分析、既存のセルラーネットワークを活用することで、アイネットの革新的なソリューションは、スマートフォンや車両内のその他のスマートデバイスを使用するすべての道路利用者にリアルタイムの衝突前警告を提供する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ルノー（Renault）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES