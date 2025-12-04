ルノーグループと協力、フランスでV2X衝突防止技術の実証実験を開始…アイネット

フォーサイト・オートノマス・ホールディングスの完全子会社アイネット・モバイルは、ルノーグループ、オレンジ、その他の参加者と共に、フランスのボルドーでスマートモビリティ「衝突防止」プロジェクトを開始したと発表した。

この取り組みは、アイネットがソフトウェア・レピュブリックと進めているスマートモビリティ革新の協力の一環で、フランスにおける効率的な都市交通を支援するもの。今回の実証実験は、プロジェクトの前段階が完了したことを受けて実施される。同社が2025年7月9日に報告したところによると、前段階では実際の都市環境における相互作用において99%の検知率を達成した。

今回の段階は、公共交通環境におけるV2X(車車間・路車間通信)衝突防止技術の大規模統合をテストすることで、アイネットの技術の商用展開に向けた重要なステップとなる。

ラボTBムーブ、ボルドー・メトロポール、ケオリス・ボルドー・メトロポール・モビリテが主導するこの実証実験では、オレンジのモバイルアプリプラットフォームとアイネットの衝突警告システムを使用し、ルノーグループ、アリアンツ、アトス、ボルドーINP、ヘクサドーンと協力して実施される。実験はボルドーの公共交通ネットワーク全体で行われる。

アイネットの警告システムは、公共交通ナビゲーションプラットフォームのTBMモビリティアプリのベータ版に統合され、バスと自転車の間でリアルタイムのデータ交換を可能にし、特に視界が遮られた場所で脆弱な道路利用者との衝突防止を支援する。

実験では、協調型衝突防止警告の性能と信頼性を評価し、実際のユーザーからフィードバックを収集し、交通ネットワーク全体への広範な展開を支援するために技術的準備とユーザー受容性を評価する。

アイネットは、都市モビリティ環境におけるすべての道路利用者の道路安全性と状況認識を向上させるため、次世代V2X衝突防止ソリューションとスマート自動車システムを開発している。最先端の人工知能(AI)技術、高度な分析、既存のセルラーネットワークを活用することで、アイネットの革新的なソリューションは、スマートフォンや車両内のその他のスマートデバイスを使用するすべての道路利用者にリアルタイムの衝突前警告を提供する。