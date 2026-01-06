世界初のOEM採用獲得、Seyondが完全ソリッドステートLiDAR初公開へ…CES 2026

セヨンド（Seyond）は、CES 2026において、自動車、ロボティクス、インテリジェント・インフラストラクチャー向けの包括的なLiDARポートフォリオを展示すると発表した。

超長距離から完全ソリッドステートまで、あらゆる知覚スタックをカバーする製品群により、顧客は単一の信頼できるパートナーからすべてのLiDAR要件を調達できる。

今回のCES出展の目玉は、完全ソリッドステートLiDARシリーズ「ハミングバード」のデビューだ。自動車OEM向けの「ハミングバードD1」とロボティクス向けの「ハミングバードD1-R」を含むこのシリーズは、すでに世界初のOEM設計採用を獲得しており、量産体制が整っている。これは乗用車への完全ソリッドステートLiDARの大規模展開に向けた重要なマイルストーンとなる。

完全電子スキャン方式を採用したハミングバードは、機械部品を排除することで、過酷な実環境において優れた耐久性、信頼性、一貫性を実現する。コンパクトな形状、超広角140度×100度の視野角、最小限のブラインドスポットにより、自動車や先進ロボティクスプラットフォームにおける高解像度のリアルタイム3D知覚を可能にする。生データ出力と集中処理に対応したサテライトアーキテクチャのサポートにより、システム効率と長期的な拡張性がさらに向上する。

ハミングバードは、セヨンドの包括的なエンドツーエンドLiDARポートフォリオを補完する製品。同社のラインナップは、超長距離センシングの「ファルコンK」、長距離性能の「ロビンE1X」、中距離カバレッジの「ロビンW」、そして短距離完全ソリッドステートの「ハミングバード」まで、全スペクトルをカバーする。この包括的なアプローチにより、顧客は単一サプライヤーを使用して完全な知覚システムを構築でき、統合の複雑さを軽減しながら開発期間を短縮できる。

セヨンドのブースでは、同社の長距離LiDARファミリーの最新進化版「ロビンe1X」のライブデモも実施される。ロビンe1Xは、強化された測定距離、改善されたポイントクラウド品質、自動運転、スマートシティ、産業オートメーション向けに最適化された性能を提供する。

さらに、セヨンドの「ロビンW」LiDARを統合した顧客の自律物流配送車両も展示される。この車両は、セヨンドのセンシング技術が実際の自律物流やラストワンマイル配送アプリケーションにおいて、正確な知覚、安全なナビゲーション、運用信頼性をどのように実現するかを実証する。

超長距離センシングからコンパクトな完全ソリッドステート知覚まですべてをカバーするLiDARポートフォリオにより、セヨンドは自動車、ロボティクス、インテリジェント交通システム、スマートインフラストラクチャーにわたる幅広い自律性ユースケースをサポートする。CES 2026は、顧客が単一の信頼できる技術パートナーで完全な知覚ソリューションを構築できる、展開可能で量産可能なLiDARプラットフォームを提供し続ける同社にとって、重要なマイルストーンとなる。

セヨンドのCES 2026の出展は、ラスベガス・コンベンションセンター西ホール、ブース番号6059だ。