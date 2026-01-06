ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

世界初のOEM採用獲得、Seyondが完全ソリッドステートLiDAR初公開へ…CES 2026

Seyondが完全ソリッドステートLiDARをCES 2026で初公開へ
  • Seyondが完全ソリッドステートLiDARをCES 2026で初公開へ

セヨンド（Seyond）は、CES 2026において、自動車、ロボティクス、インテリジェント・インフラストラクチャー向けの包括的なLiDARポートフォリオを展示すると発表した。

超長距離から完全ソリッドステートまで、あらゆる知覚スタックをカバーする製品群により、顧客は単一の信頼できるパートナーからすべてのLiDAR要件を調達できる。

今回のCES出展の目玉は、完全ソリッドステートLiDARシリーズ「ハミングバード」のデビューだ。自動車OEM向けの「ハミングバードD1」とロボティクス向けの「ハミングバードD1-R」を含むこのシリーズは、すでに世界初のOEM設計採用を獲得しており、量産体制が整っている。これは乗用車への完全ソリッドステートLiDARの大規模展開に向けた重要なマイルストーンとなる。

完全電子スキャン方式を採用したハミングバードは、機械部品を排除することで、過酷な実環境において優れた耐久性、信頼性、一貫性を実現する。コンパクトな形状、超広角140度×100度の視野角、最小限のブラインドスポットにより、自動車や先進ロボティクスプラットフォームにおける高解像度のリアルタイム3D知覚を可能にする。生データ出力と集中処理に対応したサテライトアーキテクチャのサポートにより、システム効率と長期的な拡張性がさらに向上する。

ハミングバードは、セヨンドの包括的なエンドツーエンドLiDARポートフォリオを補完する製品。同社のラインナップは、超長距離センシングの「ファルコンK」、長距離性能の「ロビンE1X」、中距離カバレッジの「ロビンW」、そして短距離完全ソリッドステートの「ハミングバード」まで、全スペクトルをカバーする。この包括的なアプローチにより、顧客は単一サプライヤーを使用して完全な知覚システムを構築でき、統合の複雑さを軽減しながら開発期間を短縮できる。

セヨンドのブースでは、同社の長距離LiDARファミリーの最新進化版「ロビンe1X」のライブデモも実施される。ロビンe1Xは、強化された測定距離、改善されたポイントクラウド品質、自動運転、スマートシティ、産業オートメーション向けに最適化された性能を提供する。

さらに、セヨンドの「ロビンW」LiDARを統合した顧客の自律物流配送車両も展示される。この車両は、セヨンドのセンシング技術が実際の自律物流やラストワンマイル配送アプリケーションにおいて、正確な知覚、安全なナビゲーション、運用信頼性をどのように実現するかを実証する。

超長距離センシングからコンパクトな完全ソリッドステート知覚まですべてをカバーするLiDARポートフォリオにより、セヨンドは自動車、ロボティクス、インテリジェント交通システム、スマートインフラストラクチャーにわたる幅広い自律性ユースケースをサポートする。CES 2026は、顧客が単一の信頼できる技術パートナーで完全な知覚ソリューションを構築できる、展開可能で量産可能なLiDARプラットフォームを提供し続ける同社にとって、重要なマイルストーンとなる。

セヨンドのCES 2026の出展は、ラスベガス・コンベンションセンター西ホール、ブース番号6059だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

CES 2026

自動運転、高度運転支援（ADAS）

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES