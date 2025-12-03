ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三菱オートリース、東北電力のEVサービス「Harmmo」に車両リース…業務提携でEV普及へ

東北電力のモビリティソリューションサービス「Harmmo」の「Harmmo ZERO」
三菱オートリースは、東北電力が提供を開始するモビリティソリューションサービス「Harmmo(ハーモ)」において、業務提携を締結したと発表した。

企業や自治体における脱炭素への取り組みの加速を背景としたEV導入ニーズの急速な高まりを受け、三菱オートリースはこれまで培ってきた自動車リースのノウハウに加え、EV導入に関する知見を活かし、EV普及を積極的に支援してきた。

今回、東北地域における更なる普及を支援すべく、東北電力のエネルギー・電気設備に関する知見と、三菱オートリースのリースノウハウを組み合わせ、顧客のニーズに沿ったEV導入支援を実現するために本業務提携を締結することとなった。

本業務提携では、東北電力が提供するモビリティソリューションサービス「Harmmo」のうち、「Harmmo ZERO」「Harmmo EVバス」において、三菱オートリースがEVリースを提供する。

「Harmmo ZERO(ハーモゼロ)」は、初期費用ゼロ・ストレスゼロ・CO2排出ゼロ(再エネ電気充電)が特徴の法人・自治体向けのサービス。東北電力が顧客の敷地に充電設備を設置し、充電サービスを提供し、三菱オートリースがEVリースを提供する。

「Harmmo EVバス(ハーモEVバス)」は、EVバスの大容量バッテリーと急速充電設備、バスの運行を考慮した最適な運用を提案するEVバスに特化したサービス。東北電力が充電設備を設置から運用、保守し、三菱オートリースがEVバスをリースすることで、EVバスの運行に注力できる環境を提供する。

三菱オートリースは、本提携を通じて、東北地域におけるEV普及を加速させるとともに、東北電力との連携を強化することで、より付加価値の高いモビリティソリューションを提供していく。具体的には、車両リースに加え、車両稼働分析やEV導入コンサルティングなど、提携事業者との連携による付加価値サービスも提供していく予定だ。

三菱オートリースは、自動車・モビリティに係るリース、メンテナンス等の総合ソリューションサービスを展開している。昨今では、特にEVをはじめとする電動車の導入による顧客の脱炭素・カーボンニュートラルへの取り組みをサポートするEVソリューションの展開に注力している。

《森脇稔》

