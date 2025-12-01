豊田自動織機、LGBTQ+施策評価で最高評価「ゴールド」獲得…PRIDE指標2025

ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

豊田自動織機は、LGBTQ+など性的マイノリティに関する企業の取り組みを評価する「PRIDE指標2025」において、最高評価の「ゴールド」に認定されたと発表した。

PRIDE指標は、一般社団法人work with Prideが2016年に策定した、日本初の職場におけるLGBTQ+施策の評価指標。Policy(行動宣言)、Representation(当事者コミュニティ)、Inspiration(啓発活動)、Development(人事制度・プログラム)、Engagement/Empowerment(社会貢献・渉外活動)の5つの評価指標で企業の取り組みが評価され、各指標の獲得点数により「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の3段階に認定される。

同社は今年度、社内規則等を見直し、各種社内制度の適用範囲を同性パートナーにも拡大した。また、LGBTQ+に関する専用相談窓口の設置、社内報やイントラネットを活用した情報発信、研修実施による理解促進など、LGBTQ+当事者が働きやすい職場づくりをめざした取り組みを実施している。

今後も同社は、多様な人材が最大限能力を発揮し、共創できる組織づくりを掲げ、性別・年齢・国籍・宗教・性的指向・性自認・性表現・障がい・経験・価値観など目に見えない違いも含め、社員が互いの違いを認め合い、尊重し合う組織風土づくりを推進していく。

