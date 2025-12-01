ホーム プレミアム ビジネス 記事

【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『CES2026予習＆復習セミナー』前回レポートでの振り返りと今年の見どころを紹介

視聴には、レスポンスのビジネス会員 プレミアムプランまたは法人プランへの登録が必要です。



＜登壇者＞
ジャーナリスト 佐藤耕一 氏
レスポンス 編集長 三浦和也

2026年1月6日から9日までアメリカ・ラスベガスで世界最大級の家電・デジタル機器の見本市「CES2026」が開催されます。本セミナーは、9年連続でCESを取材する、自動車総合情報プラットフォーム「レスポンス」の元副編集長でジャーナリストの佐藤耕一氏と「レスポンス」編集長の三浦和也が「CES2025」レポートで取り上げた4つのテーマについて振り返りながら「CES2026」の見どころを予測します。

＜１＞SDVの明日はAD＆OTA（パワートレーン論議はスルー）
＜２＞普及に苦しんだXRはAIメガネでブレイク
＜３＞人間ADAS技術に注目、人型フィジカルAI（ロボット）とウェルネステクノロジー
＜４＞エッジAIとセキュリティで中国企業の技術＆コスパに対抗
＜５＞CES2026の見どころを予測
＜６＞質疑応答

登壇者は、毎年帰国後に動画を使用した個別企業向けの報告会を実施しており、このセミナーはCES2025のレポートを使用して開催いたします。チャットで質問も可能です。

他社レポートとの違い
・先進技術市場として北米（CES）、欧州（IFA、IAA）、中国（モーターショー）の3つの重要市場をウォッチ
・3つの市場で起きている大きなトレンドの流れをピックアップ
・それらを裏付ける出展を動画で収録
・トレンドとディテールを対比させ、テクノロジーとビジネスの行く末を掴むことが出来るレポート

「CES2026予習＆復習セミナー」ご参加お申込をお待ちしております。

《レスポンス編集部》

