ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日本精工、ヒューマノイドロボット向けアクチュエータなど先進技術出展へ…2025国際ロボット展

日本精工（NSK）のブースイメージ
  • 日本精工（NSK）のブースイメージ
  • 新開発したロータリーアクチュエータ（写真左）とリニアアクチュエータ
  • 薄肉玉軸受
  • 新開発したバイラテラルギア
  • アクティブキャスタPalGo 高荷重タイプ

日本精工(NSK)は、12月3日から6日まで東京ビッグサイトで開催される世界最大規模のロボット専門展「2025国際ロボット展(iREX2025)」に出展すると発表した。

【画像全5枚】

「人・環境へのやさしさをつくり持続的社会に貢献」をテーマに、人とともに進化するロボット技術の未来を、NSKならではの精密駆動・制御技術で提案する。

展示の目玉は、ヒューマノイドロボットに適用可能な新開発のロータリー・リニアアクチュエータだ。ロボットの高性能化・小型軽量化に貢献するNSK薄肉玉軸受のラインアップ、ロボットの触覚伝達装置向け減速機として新開発したバイラテラルギア、ロッキングクラッチ、非接触トルクセンサーなど、先進部品の数々を展示する。

アクティブキャスタでは、人機一体と共同開発したアクティブキャスタPalGo高荷重タイプと、NSKが開発したアクティブキャスタPalGo低床タイプを出展する。高荷重タイプは1t超の重量物搬送を可能とし、低床タイプは低床設計(ユニット高さ140mm)という特長で省スペース設計を実現する。

アクティブキャスタは、NSK独自機構により全方向へのシームレスで滑らかな移動が可能な駆動ユニットだ。段差やカーペット、凹凸など床面を問わない自由な全方向移動により、人とロボットの調和を実現する。

サービスロボットでは、ブース内に設置した実際の走行環境を模した障害物コースを2つのサービスロボットが走行する。

1つ目は、新開発のパンタグラフ形状のリンク式サスペンションユニットを搭載し、屋外での高い走破性を実現した警備ロボットだ。2024年から立命館で実証実験を行っている。

2つ目は、既存建物の緩傾斜や段差にも対応可能なパワフルな駆動系を備え、スムーズかつ安全な自律走行で荷物を運搬するロボットだ。2023年から開発を始めており、機能検証を経て今後実証実験を行う予定で、展示会への出展は今回が初めてとなる。

会場では、人機一体との隣接区画でそれぞれブースを構え、両社ブース横断企画として12月3日と6日にはトークセッションおよびガイドツアーを実施予定だ。

展示会は東京ビッグサイト(東京都江東区有明3丁目11-1)で開催され、NSKブースはE7-62(東7ホール)となる。開催時間は10時から17時まで。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本精工

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES