日本精工、ヒューマノイドロボット向けアクチュエータなど先進技術出展へ…2025国際ロボット展

日本精工(NSK)は、12月3日から6日まで東京ビッグサイトで開催される世界最大規模のロボット専門展「2025国際ロボット展(iREX2025)」に出展すると発表した。

【画像全5枚】

「人・環境へのやさしさをつくり持続的社会に貢献」をテーマに、人とともに進化するロボット技術の未来を、NSKならではの精密駆動・制御技術で提案する。

展示の目玉は、ヒューマノイドロボットに適用可能な新開発のロータリー・リニアアクチュエータだ。ロボットの高性能化・小型軽量化に貢献するNSK薄肉玉軸受のラインアップ、ロボットの触覚伝達装置向け減速機として新開発したバイラテラルギア、ロッキングクラッチ、非接触トルクセンサーなど、先進部品の数々を展示する。

アクティブキャスタでは、人機一体と共同開発したアクティブキャスタPalGo高荷重タイプと、NSKが開発したアクティブキャスタPalGo低床タイプを出展する。高荷重タイプは1t超の重量物搬送を可能とし、低床タイプは低床設計(ユニット高さ140mm)という特長で省スペース設計を実現する。

アクティブキャスタは、NSK独自機構により全方向へのシームレスで滑らかな移動が可能な駆動ユニットだ。段差やカーペット、凹凸など床面を問わない自由な全方向移動により、人とロボットの調和を実現する。

サービスロボットでは、ブース内に設置した実際の走行環境を模した障害物コースを2つのサービスロボットが走行する。

1つ目は、新開発のパンタグラフ形状のリンク式サスペンションユニットを搭載し、屋外での高い走破性を実現した警備ロボットだ。2024年から立命館で実証実験を行っている。

2つ目は、既存建物の緩傾斜や段差にも対応可能なパワフルな駆動系を備え、スムーズかつ安全な自律走行で荷物を運搬するロボットだ。2023年から開発を始めており、機能検証を経て今後実証実験を行う予定で、展示会への出展は今回が初めてとなる。

会場では、人機一体との隣接区画でそれぞれブースを構え、両社ブース横断企画として12月3日と6日にはトークセッションおよびガイドツアーを実施予定だ。

展示会は東京ビッグサイト(東京都江東区有明3丁目11-1)で開催され、NSKブースはE7-62(東7ホール)となる。開催時間は10時から17時まで。