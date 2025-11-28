アルピーヌ70周年記念車、日本限定「A110 BLEU ALPINE EDITION」70台販売へ…999万円から

アルピーヌ・ジャポンは11月27日、アルピーヌブランドを象徴するボディカラー「ブルー アルピーヌM」を纏った日本オリジナル限定車「A110 BLEU ALPINE EDITION」の受注を全国のアルピーヌ正規販売店で開始した。

【画像】アルピーヌ A110 BLEU ALPINE EDITION

本限定車は現行のアルピーヌモデルの最後の限定車で、アルピーヌ創立70周年を記念し、「A110」、「A110 GTS」、「A110 R 70」の3モデル合計で70台を販売する。

アルピーヌ A110 R 70 BLEU ALPINE EDITION

70台の内訳は、アルピーヌ A110 BLEU ALPINE EDITIONが30台、アルピーヌ A110 GTS BLEU ALPINE EDITIONが30台、アルピーヌ A110 R 70 BLEU ALPINE EDITIONが10台。ボディカラーは「ブルー アルピーヌM」を採用し、右ハンドル仕様にて販売される。

各モデルのメーカー希望小売価格は、A110 BLEU ALPINE EDITIONが999万円、A110 GTS BLEU ALPINE EDITIONが1200万円、A110 R 70 BLEU ALPINE EDITIONが1850万円だ。

購入申込みは全国のアルピーヌ正規販売店で先着順で受け付けている。