スター引越しセンター、LINE上で見積もり完結…「hachidori」導入

エフ・コードは11月25日、スター引越しセンターを運営するスターム―ビングが、LINEマーケティング支援ツール「hachidori」をスター引越しセンター公式サイトに導入したと発表した。

スターム―ビングでは、引越し見積もりの申し込みチャネルとしてLINEを積極的に活用している。ユーザーにとってより手軽でスムーズな見積もり体験を実現するため、見積もり依頼や結果の案内を円滑化し、LINE上で完結できる仕組みの構築を目指していた。

こうした取り組みを支えるため、LINEマーケティング支援ツール「hachidori」を導入。通知メッセージによる見積もり完了通知の自動送信や、ユーザーとのコミュニケーション最適化を通じて、問い合わせから見積もり完了までのスムーズな体験を実現している。これにより、顧客満足度の向上と同時に、見積もり獲得効率のさらなる改善を図っている。

「hachidori」は、初期設計から施策の提案・改善まで専任担当がサポートする成果直結型のLINEマーケティング支援ツール。LINE公式アカウント単体では実現できないソリューションのカバーが可能であり、LINE公式アカウントのユーザー体験を最大化することができる。