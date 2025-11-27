ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スター引越しセンター、LINE上で見積もり完結…「hachidori」導入

スター引越しセンターがLINE上で見積もり完結できる「hachidori」導入
  • スター引越しセンターがLINE上で見積もり完結できる「hachidori」導入

エフ・コードは11月25日、スター引越しセンターを運営するスターム―ビングが、LINEマーケティング支援ツール「hachidori」をスター引越しセンター公式サイトに導入したと発表した。

スターム―ビングでは、引越し見積もりの申し込みチャネルとしてLINEを積極的に活用している。ユーザーにとってより手軽でスムーズな見積もり体験を実現するため、見積もり依頼や結果の案内を円滑化し、LINE上で完結できる仕組みの構築を目指していた。

こうした取り組みを支えるため、LINEマーケティング支援ツール「hachidori」を導入。通知メッセージによる見積もり完了通知の自動送信や、ユーザーとのコミュニケーション最適化を通じて、問い合わせから見積もり完了までのスムーズな体験を実現している。これにより、顧客満足度の向上と同時に、見積もり獲得効率のさらなる改善を図っている。

「hachidori」は、初期設計から施策の提案・改善まで専任担当がサポートする成果直結型のLINEマーケティング支援ツール。LINE公式アカウント単体では実現できないソリューションのカバーが可能であり、LINE公式アカウントのユーザー体験を最大化することができる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

LINE

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES