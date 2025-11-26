Terra Charge、EVチャージステーションを大分県日出町に開設…ゼロカーボンシティ実現を支援

Terra Chargeは11月26日、大分県日出町の保健福祉センターにEVチャージステーションを開設したと発表した。

Terra Chargeは、同町が掲げる「2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロ（ゼロカーボンシティ）」の実現に向けた取り組みを支援するため、2025年5月に日出町と包括連携協定を締結した。これに基づき、日出町保健福祉センターにEVチャージステーションを開設した。

この取り組みは、次世代自動車の普及促進と地域住民の利便性向上を目的とし、町施設にて安定したEV充電環境を整備するものだ。

普通充電器（6kW・200V）4基を設置し、同時利用は最大2台まで可能だ。利用時間は年間を通じて24時間365日利用可能で、メンテナンス時を除く。

利用料金は電子決済のみで、2025年は1分あたり5円、2026年4月1日以降は1分あたり6.6円に改定される予定だ。

Terra Charge社は全国各地でEV充電インフラの整備を推進し、公共施設や商業施設、観光拠点などで使いやすい充電環境を提供している。今回の取り組みにより、日出町のEVユーザーの利便性向上とゼロカーボン社会への移行を後押しする考えだ。