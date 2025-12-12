ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

インドネシアでEV充電網拡大へ、EV「ビンファスト」のV-Greenとテルコム・プロパティが提携

V-Greenとテルコム・プロパティが提携
  • V-Greenとテルコム・プロパティが提携

ビンファストを擁するビングループ傘下のEV充電インフラ開発企業V-Greenは、多国籍デジタル通信企業テルコム・インドネシアの子会社テルコム・プロパティと覚書を締結したと発表した。

この提携は、インドネシアおよび東南アジア全域で、ビンファストの電気自動車の統合エコシステムを推進する上で重要な戦略的マイルストーンになる。

覚書に基づき、V-Greenはインドネシア全土の様々な物件、特にテルコム・プロパティが管理するビル、空き地、その他の戦略的商業エリアにある多数の駐車場を活用できるようになる。これらの物件は、EV充電ステーション、駐車施設、電動タクシーなどのグリーン交通手段を支援するインフラの開発を含む、V-Greenおよびその関連会社の事業活動を支援するために利用される予定だ。

テルコム・プロパティは、多国籍デジタル通信グループ、テルコム・インドネシアの子会社として、同グループの全国的な不動産ポートフォリオの管理、最適化、開発において重要な役割を果たしている。インドネシア全土にわたる豊富な経験と幅広い資産基盤を持つ同社は、国の進化するニーズを支える現代的な都市インフラソリューションの提供において重要な役割を担っている。

戦略的パートナーとして、テルコム・プロパティは潜在的な物件を積極的に検討・提案し、V-Greenをそれらの資産の所有者または管理者に紹介するとともに、実際のニーズと当事者間の相互合意に従って、自社が管理する物件をV-Greenに直接リースすることを約束している。

V-Greenとテルコム・プロパティの協力は、充電ネットワークの拡大、グリーンインフラの開発加速、インドネシアにおける電気自動車への移行促進のための重要な基盤を提供する。これにより、両社は同国の持続可能で未来志向の輸送システム構築という共通の目標に貢献する。

ファム・ニャット・ヴオン氏によって設立されたV-Greenは、スマートで便利かつシームレスに統合されたEV充電ネットワークの開発に取り組む先駆的なグリーンインフラプロバイダーだ。インドネシアは現在、V-Greenの国際展開における戦略的市場の1つとなっている。

ファム・ニャット・ヴオン氏は、インドネシアで現在事業を展開している電気自動車メーカーのビンファストの創設者でもある。現在、インドネシアのビンファストオーナーは、V-Greenが運営する広範な充電ステーションネットワークに無料でアクセスできる。

インドネシアでの事業開始から2年足らずで、ビンファストは『VF 3』、『VF 5』、『VF 6』、『VF e34』から『VF 7』まで多様な製品ラインナップを投入し、画期的な販売および販売後のポリシーを提供してきた。

同時に、同社は地元の消費者が電気自動車への移行をより容易かつアクセスしやすくするため、全国のディーラーネットワーク、サービスワークショップ、銀行、金融機関との協力を継続的に拡大している。

これと並行して、ビンファストはスバンの組立工場の操業開始準備を進めており、同工場は数千の高品質な雇用を創出し、インドネシアの電気自動車産業の発展に大きく貢献することが期待されている。これにより「人々を前進させ、国を前進させる」という精神を強く確認することになる、としている。

《森脇稔》

