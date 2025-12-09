ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

吉野家21店舗にEV急速充電器設置へ、香川県で第1号稼働…テラチャージ

Terra Chargeは12月8日、吉野家が運営する全国21店舗へ、EV向け急速充電器を順次設置すると発表した。

このうち「吉野家 浜街道宇多津店」(香川県宇多津町)では、急速充電器1口がすでにサービスを開始している。

経済産業省は2030年までにEV充電器30万口の設置を目標に掲げており、公共用目的地充電の強化が求められている。中でも飲食店は、短時間の滞在を活用して効率よく充電できる場として重要性が高まっており、全国的に整備が拡大している。

テラチャージは、施設の初期費用・維持費用が無料となるEV充電サービスを提供し、全国各地でEV充電器の整備を推進している。設置工事、各種手続き、保守・運用までワンストップでサポート。会員登録不要で、普段使いのQRコード決済がそのまま利用できるほか、アプリ(クレジットカード)決済にも対応している。オンライン管理画面や24時間365日のコールセンターなど、運用の効率性と安心のサポート体制が評価され、今回の採用に至った。

21店舗それぞれの詳細情報はサービスイン時に順次公開予定だ。

テラチャージは、吉野家との協働を通じて、日本のEV充電インフラの拡充を引き続き力強く推進していく。今後も両社の連携を深化させ、全国における利便性の高い充電環境の整備を共に加速させる。

「Terra Charge(テラチャージ)」は、モバイルアプリから利用できる電気自動車向けの充電サービス。無料アプリから簡単に3分で利用登録ができ、充電スポット検索・充電器の利用・充電料金の決済が可能。24時間365日対応のコールセンターも完備している。

《森脇稔》

