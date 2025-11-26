ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタの豊田章男会長、欧州自動車業界で最も権威ある「ゴールデンステアリングホイール」生涯功労賞を受賞

トヨタ自動車の豊田章男会長
  • トヨタ自動車の豊田章男会長

トヨタ自動車の豊田章男会長が、欧州最大級のメディア企業シュプリンガー社から、「ゴールデンステアリングホイール」生涯功労賞を受賞した。

ゴールデンステアリングホイールは1976年に創設され、欧州自動車業界で最も権威ある賞の一つとされている。中でも1983年に設けられた名誉賞は、自動車業界に多大な貢献をした重要人物に贈られる最高の栄誉である。

豊田氏は2009年、困難な市場環境と厳しい経営状況の中でトヨタ自動車の社長に就任した。その後数年間で、欧州を含む主要市場において財務および事業実績を大幅に改善させた。2023年に会長に就任した現在も、「モビリティ・フォー・オール」や「誰一人取り残さない」といった豊田氏の重要な理念は、トヨタの方向性と成功の基盤となり続けている。

審査員は豊田氏の卓越した能力を称賛し、「ドライバーのためのゴールデンステアリングホイール」という言葉で表現した。これはトヨタ組織を導く経営者としての手腕だけでなく、情熱的な自動車愛好家でありマスタードライバーとしての役割も評価したものである。

豊田氏は、自身の成長において特別な役割を果たしたニュルブルクリンクについて、恩師である成瀬弘氏から受けた挑戦を振り返った。「運転のことを何も知らない立場の人間が、車について軽々しく発言すべきではない。せめて運転を学ぶべきだ」という直接的な挑戦を受け、豊田氏は成瀬氏の指導のもと、着実に運転技術を向上させていった。

その後、豊田氏は「モリゾウ」という名前でニュルブルクリンクに何度も参戦し、有名な24時間レースにも出場。現在はトヨタとレクサスの両ブランドでマスタードライバーとして認められている。

『Auto Bild』誌のロビン・ホルニッヒ編集長は、豊田氏の受賞理由について、「彼は国際自動車業界で最も影響力のある人物の一人であり、同時に最も情熱的な人物でもある。伝統、技術、そして真の運転への情熱の融合を、彼ほど体現している人物はいない」と語った。

豊田氏は受賞について、「生涯功労賞をいただけることは大変な名誉。まるで高校時代に戻って、憧れのグループに誘われたような気分だ。それほど私にとって大きな出来事」と喜びを語った。

一方で、業界が100年に一度の変革期に直面する中、協力の重要性を訴えた。「自動車業界にとって困難な時期であることは誰もが認めるところ。今こそ互いに手を差し伸べ、これまで以上に協力し合う必要がある。それぞれのリソースを使って、人々の生活をより良くする責任があると考えている」と述べた。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES