ティアフォー、自動運転技術開発を加速…ホリバMIRAと協業プロジェクト開始

ティアフォーと英国のホリバMIRA社は11月25日、英国および欧州における自動運転技術の開発と実用化を加速させる協業プロジェクトを開始したと発表した。

本協業では、ホリバMIRAの研究開発拠点「MIRA Tech Park」にあるテストコース「Proving Ground」を活用し、自動運転バスの実証実験を行う。

ティアフォーは自動運転システムや、自動運転レベル4の基準に適合した電気小型バス「Minibus 2.0」、各種センサー、運用支援ソフトウェア・ハードウェアを提供。ホリバMIRAは安全評価や法規制・運用要件対応のエンジニアリング支援を実施する。両社は数年以内に「MIRA Tech Park」でレベル4自動運転の運用開始を目指す。

ティアフォーは日本で多数のレベル4自動運転車両展開の実績があり、幅広い用途での自動運転技術の提供に強みを持つ。今回の協業により、英国および欧州の自治体や交通事業者、自動車メーカーに先進技術と運用知見を広く展開する計画だ。

両社は自動運転技術を誰もが利用できるものにし、安全でスマートな持続可能社会の実現に向けて連携を強化していく。さらに、HORIBAグループとしても自動運転技術の発展と社会実装を積極的に支援する方針を示している。