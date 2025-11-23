2025/26冬のデートシーズン、人気スポットと注目車種を紹介

中古車情報誌『カーセンサー』2026年1月号（発行：リクルート）は、冬のデートシーズンに合わせ「しようよドライブデート / HOTなふたりのLOVEなクルマ選び」を特集している。

街にクリスマスの気配が広がる中、同誌は「同じ景色や音楽を共有できるドライブデートは特別な時間である」と指摘。カップルが車内という“ふたりだけの空間”を楽しむ価値を改めて提示している。

特集ではまず「もっとデートを楽しみたいHOTなふたりにはクルマが必要だ」として、電車移動では得られない体験を紹介。HOTなふたりのデートの様子を例に、移動手段としてクルマを使う魅力を掘り下げた。

続いて『カーセンサー』編集部と、旅行情報に詳しい『じゃらん』（発行：リクルート）編集部が、この冬クルマで訪れたい全国のデートスポットを提案。冬季の旅行需要に合わせ、ドライブデートの計画に役立つ情報をまとめた。

BMW iX

さらに「いまHOTなデートカー」として、スカイビューを楽しめるモデルや高見えするクーペ、ハイブランドSUV、長距離移動を快適にする車種などをテーマ別に紹介。デートでの映え要素や走行性能を踏まえ、カップル向けの車選びを検討している。

また「ふたりのクルマ選びで起きがちな悩み」を取り上げ、意見の違いが出た際の対処法をQ&A形式で整理。購入検討時のコミュニケーションのポイントも示している。

冬のデートシーズンに向け、クルマを軸にした“ふたりの時間”の楽しみ方を幅広く提案する内容となった。

気になる見出し……●＜特集＞しようよドライブデート / HOTなふたりのLOVEなクルマ選び●どんなクルマと、どんな時間を。●人気車ゼミ フィアット600ハイブリッド 編●強制捜査!? 専門店ギワクのお店●カーセンサー結婚相談所 フィアット500●今月は、コレ。データで見る買い時モデル

『カーセンサー』2026年1月号

