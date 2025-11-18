ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

欧州自動車メーカーの「視線による車線変更」機能、Tobiiの統合センシング技術で実現

Tobiiの車内センシングソリューション
  • Tobiiの車内センシングソリューション

トビー（Tobii）は、業界初となるドライバーモニタリングシステム（DMS）と乗員モニタリングシステム（OMS）を統合した単一カメラによる車内センシングソリューションが、欧州の自動車メーカーに採用されたと発表した。

この技術は欧州の大手プレミアム自動車メーカーの「視線による車線変更」機能に採用され、DCAS（Driver Control Assistance Systems）認証において重要な役割を果たすという。

トビーの単一カメラによる車内センシングソフトウェアプラットフォームを基盤とした独自のソリューションは、車内と車外のセンシングを連携させ、ステアリング操作を必要としない走行を可能にする高度な運転支援システムに採用された。これは、トビーの視線追跡技術を活用したDCAS認定の視線操作による自動車線変更機能となる。

DCASは先進運転支援システム（ADAS）の一種で、ステアリングと速度制御によってドライバーを継続的にサポートし、ドライバーの運転操作を維持しながら部分的な自動化を実現する。2024年9月以降、UN-R171においてDCASが世界的に規定され、ドライバーの認知能力とシステムの信頼性を重視しながら、安全かつ責任ある導入を確保するための統一基準が定められている。

トビーは自動車部門「トビー・オートセンス」を通じて車内センシング分野をリードしており、同社のDMSおよびOMS技術は現在、世界で約80万台の車両に搭載されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES