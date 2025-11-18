ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

法人向けEV急速充電、非化石証書発行「RE100」準拠の新サービス開始…パワーエックス

パワーエックスの「京橋エドグラン」の急速充電ステーション（参考）
  • パワーエックスの「京橋エドグラン」の急速充電ステーション（参考）

パワーエックスは11月17日、法人向けEV超急速充電サービスにおいて、国際的な環境イニシアチブ「RE100」に準拠した新プラン「法人プラン RE100」を発売したと発表した。

新プランでは、社用車の充電に使用した電力量に応じてRE100に準拠した非化石証書を発行する。これにより企業は環境価値と経済性を両立させながら、より手軽に再生可能エネルギーを導入でき、脱炭素経営を推進できる。

法人プランの会費は無料で、充電料金は従量課金制となっている。

「法人プラン RE100」は料金が70円/kWhで非化石証書の発行があり、「法人プラン Basic」は65～75円/kWhで非化石証書の発行はない。両プランとも初期費用・基本料金は無料で、利用枠は最大75分、予約は3日前から可能。支払いは法人間一括請求で、最大充電出力は全ステーション150kWとなっている。

サービス提供開始は11月17日から。利用可能なステーションは同社運営のEVチャージステーションで、サービス開始時に一部利用対象外のステーションがある。

非化石証書は市場調達したトラッキング付FIT非化石証書を活用する。調達する非化石証書の電源種別、電源属地等を選択することは受け付けていない。

《森脇稔》

