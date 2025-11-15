ルノー『カングー』のダブルバックドアをより個性的に、インナー用「デコパネル」発売

ルノー・ジャポンは11月14日、ルノー『カングー』のダブルバックドアのインナーパネルを個性的にデコレーションできる専用ステッカー「カングー デコパネル」を全国のルノー正規販売店で発売した。

【画像】カングー デコパネル

ルノー・カングーは欧州で「LUDOSPACE（ルドスパス：遊びの空間）」と呼ばれ、機能的で使い勝手に優れたユーティリティ、広くて高い開放的な室内空間、大容量のラゲッジスペースを持つ。キャンプやアウトドアアクティビティ、ペットとのドライブなど「好きなこと」を楽しむためのクルマとして親しまれている。

「カングー デコパネル」は、カングーの最大の特徴であるダブルバックドアのインナーパネルを楽しく個性的に彩る専用ステッカーだ。

花柄

木目

トリコロールフラッグ

デザインは木目、合板、ギンガムチェック、トリコロールフラッグ、カングー線画、フレンチブルドッグ、森、コンクリート＆付属ステッカー、幾何学模様、花柄の10種類が用意されている。

販売価格は1万6500円（税込、工賃別）。また、発売を記念してイラストレーターの松本セイジ氏が特別に描き下ろしたイラストのステッカーを20セット限定で販売する。

11月22日から30日まで実施する「遊びの空間」新型ルノー カングーフェアの期間中に、新型ルノー・カングーを成約したオーナーにお好きなデコパネルをプレゼントするキャンペーンも実施する（ただし限定デザインはプレゼント対象外）。