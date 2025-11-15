ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ルノー『カングー』のダブルバックドアをより個性的に、インナー用「デコパネル」発売

カングー デコパネル
  • カングー デコパネル
  • 花柄
  • 木目
  • 合板
  • ギンガムチェック
  • トリコロールフラッグ
  • トリコロールフラッグ
  • フレンチブルドッグ

ルノー・ジャポンは11月14日、ルノー『カングー』のダブルバックドアのインナーパネルを個性的にデコレーションできる専用ステッカー「カングー デコパネル」を全国のルノー正規販売店で発売した。

【画像】カングー デコパネル

ルノー・カングーは欧州で「LUDOSPACE（ルドスパス：遊びの空間）」と呼ばれ、機能的で使い勝手に優れたユーティリティ、広くて高い開放的な室内空間、大容量のラゲッジスペースを持つ。キャンプやアウトドアアクティビティ、ペットとのドライブなど「好きなこと」を楽しむためのクルマとして親しまれている。

「カングー デコパネル」は、カングーの最大の特徴であるダブルバックドアのインナーパネルを楽しく個性的に彩る専用ステッカーだ。

花柄花柄木目木目
トリコロールフラッグトリコロールフラッグ

デザインは木目、合板、ギンガムチェック、トリコロールフラッグ、カングー線画、フレンチブルドッグ、森、コンクリート＆付属ステッカー、幾何学模様、花柄の10種類が用意されている。

販売価格は1万6500円（税込、工賃別）。また、発売を記念してイラストレーターの松本セイジ氏が特別に描き下ろしたイラストのステッカーを20セット限定で販売する。

11月22日から30日まで実施する「遊びの空間」新型ルノー カングーフェアの期間中に、新型ルノー・カングーを成約したオーナーにお好きなデコパネルをプレゼントするキャンペーンも実施する（ただし限定デザインはプレゼント対象外）。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ルノー カングー（Kangoo）

ルノー（Renault）

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES