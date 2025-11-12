ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヴァレオの売上高3.5%増、中国で業績改善が進む…2025年第3四半期決算

ヴァレオの中国上海の新たな製造施設（参考）
  • ヴァレオの中国上海の新たな製造施設（参考）

ヴァレオは、2025年第3四半期（7～9月）の業績を発表した。

売上高は49億9700万ユーロとなり、前年同期比で3.5%の増加を記録した。

同期のOE（純正部品）売上高は3.7%増となり、POWER部門とLIGHT部門の堅調な業績が全体を押し上げた。地域別では、ヨーロッパが自動車生産を上回る成果を示し、中国では業績改善が進み、中国市場との差を大幅に縮小した。

この結果を受け、同社は2025年通年目標を確認した。売上高は約205億ユーロ、EBITDA率は13.5%から14.5%、営業利益率は4.5%から5.5%を見込む。また、一時的なリストラ費用控除前のフリーキャッシュフローは7億から8億ユーロ、控除後は4億5000万から5億5000万ユーロを予想している。

ヴァレオのクリストフ・ペリラCEOは「困難で厳しい環境の中、第3四半期の業績は通年目標に沿ったものとなった。技術の補完性と地理的ポジショニングの効果が表れている」とコメント。特に中国の自動車メーカーとの関係再構築の取り組みが成果を上げており、期待通り中国市場との業績差を大幅に縮小していると述べた。

BRAIN部門については前半期と同様に業績が後退したものの、ADAS（先進運転支援システム）とSDV（ソフトウェア定義車両）分野での受注は好調を維持しており、製品ポートフォリオの魅力を示した、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヴァレオ（Valeo）

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES