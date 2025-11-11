ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

タクシー業界で再編、福島交通と会津乗合自動車が合併へ…2026年4月

みちのりホールディングスのロゴ
  • みちのりホールディングスのロゴ

みちのりグループの福島交通と会津乗合自動車は11月10日、関係当局からの承認を前提として2026年4月1日をもって合併することを決定し、関係当局へ申請したと発表した。

両社はそれぞれ福島県の中通り・会津地域を中心に、長年にわたってバス事業、鉄道事業、タクシー業、旅行業等を営み、地域の足としての公共交通ネットワークの維持・発展や観光産業への貢献といった役割を果たしてきた。

2009年4月にみちのりホールディングスが福島交通の全株式を、2013年8月に会津乗合の全株式を取得し、両社グループはともにみちのりホールディングスの100%子会社となった。それ以降、両社グループは同一の経営体制の下で連携を図りながら、経営の効率化や各事業分野における事業改善の取り組みを実施してきた。

今回の経営統合により、公共交通ネットワークの発展や観光振興を通じた地域活性化、ドライバーや車両などの経営資源の最適活用、営業部門・管理部門の統合による効率化などを実現する。これらを通じて地域社会への貢献と企業としての総合力を高め、ブランド力の強化や人材確保なども目的としている。

合併は事業運営上、両社の「対等合併」だが、各種手続きを簡便にする観点から法的には吸収合併方式を選択し、福島交通を存続会社とする。みちのりホールディングスの100%子会社同士の合併であるため割当ては行わない。

あわせて両社の子会社である福島交通観光と会津トラベルサービスも、福島交通と会津乗合の合併を前提として2026年4月1日をもって合併することを決定した。

合併後も「福島交通」「会津バス」「あいづタクシー」の名称および車体カラーリングは地域に長年にわたり親しみを持って接してもらっていると考えており、これらの名称を使用し、車両のカラーも現在のデザインで運行する。

ICカードについては、福島交通の「NORUCA」、会津乗合の「AIZU NORUCA」は、合併後も引き続き利用でき、両カードの共通利用も引き続き可能だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

福島交通

タクシー、ハイヤー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES