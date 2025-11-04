ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタファイナンシャルサービス、沖縄「ゆいレール」1日フリー乗車券のデジタル版を発売

沖縄「ゆいレール」1日フリー乗車券チケットイメージ
  • 沖縄「ゆいレール」1日フリー乗車券チケットイメージ

トヨタファイナンシャルサービスが、沖縄都市モノレールが運行するゆいレールの「ゆいレール1日フリー乗車券」を発売した。

この乗車券は、利用開始当日の最終列車まで、ゆいレール全駅で何度でも自由に乗り降りが可能なお得なチケット。日常の移動はもちろん、観光にも幅広く活用できる。購入者本人のみ利用可能で、1台の端末につき大人1枚のみ購入可能だ。

沖縄ゆいレールの各駅に設置された日本信号が開発したQRコードリーダー端末で改札を通過することができる。デジタル乗車券のQRコード画面をそのままQRコードリーダー端末にかざすことで、スムーズに改札を通過できる。

販売価格は大人800円（税込）。利用対象区間は那覇空港駅からてだこ浦西駅の全駅となる。

利用方法は「my route」アプリ沖縄エリアにて購入可能で、一度の保有上限は1台の端末につき大人1枚のみ購入・利用可能。未使用に限り払戻可能だが、利用開始後は払戻できない。

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるお出かけアプリで、近くの行きたい場所やイベントが見つかる機能や、様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる機能、お得な交通チケットが買える機能などが満載だ。

《森脇稔》

