「MAZDA TRANS AOYAMA」、週末限定ドッグカフェ開催へ…11月16日から

マツダは、東京都港区南青山のブランド体感施設「MAZDA TRANS AOYAMA」において、11月16日から12月7日までの毎週日曜日に限り、愛犬と共に楽しめるドッグカフェを期間限定で開催すると発表した。

来場者は愛犬を施設内に連れて、伊都岐珈琲監修のドリンクやフード、スイーツの提供を受けられるほか、日本全国47都道府県から選りすぐったご当地トリーツ20種類を週替わりで購入可能だ。また、SUV『CX-80』を愛犬と共に試乗できる体験も提供される。試乗は事前予約制で枠に限りがある。

マツダは「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を追求し、快適な移動体験を創造する取り組みの一環として「技術って、愛だ。」キャンペーンを展開している。今回のドッグカフェ開催は、愛犬と快適に共に移動できる文化の推進を図っている。

同社の調査によると、ドライバーの44％が愛犬の車酔い経験があり、乗車時間が90分までの間に73.3％の愛犬に車酔いの症状が現れた。一般的な症状にはよだれの増加、嘔吐、落ち着きのなさが含まれる。さらに、46.3％のドライバーが車酔いを悪化させる可能性がある「NG行動」を取っていた。

愛犬の車酔い対策で最も多く実施されているのは「適度な休憩を取ること」であり、車側のサポート機能として「揺れを自動で軽減する走行モード」や「自動空調」のニーズが高まっている。

獣医師の佐藤貴紀氏は、犬が人間よりも乗り物酔いしやすい理由や、特に揺れによる平衡感覚の乱れが車酔いの主因であることを説明。また、車酔いが疑われる場合は速やかに停車し換気や外気浴を行うことが推奨され、酔い止めの使用もかかりつけ医と相談のうえで実施が望ましいという。

マツダの独自技術「G-ベクタリング コントロールプラス（GVC Plus）」はエンジン出力とブレーキを調整して滑らかな車体動作を実現し、「キネマティック・ポスチャー・コントロール（KPC）」はコーナリング時の傾きを抑え安定走行を可能にする。これらの技術により愛犬を含む乗員の快適性向上が期待されている。

マツダは今後も愛犬との移動体験を豊かにする取り組みを強化していく。

《森脇稔》

