リバティが福井県に初出店、300台展示の鯖江店オープンへ…11月15日

リバティは、11月15日に福井県鯖江市に新店舗「リバティ鯖江店」をオープンすると発表した。今回の出店は福井県初。これにより同社は全国27店体制となる。

リバティ鯖江店は約300台のオールメーカー車を展示し、自動車販売に加え最新設備を備えた整備工場を併設する。日常のメンテナンス、車検、買取にも対応し、ワンストップでサービスを提供する自動車販売総合店舗だ。

オープンに合わせて11月15日（土）から11月30日（日）まで新店オープンフェアを開催。来店でギフトセット、商談でBOXティッシュ5箱のプレゼントを実施。さらに55.9万円以上の在庫車を即決成約した顧客にはディスプレイオーディオやETC、バックカメラ、ドライブレコーダーのオプションを無料で提供する。

成約者はNintendo Switchなど豪華景品が当たるガラポン抽選にも参加できる。店舗所在地は福井県鯖江市神中町二丁目9番27号で、初日は9時から17時、以降は10時から18時の営業予定だ。

リバティのスタッフは自動車販売と買取のプロとして幅広い知識を持ち、顧客の要望や市場動向を踏まえ適切な提案や買取価格を示す。購入後の「LTS（リバティトータルカーライフサポート）」では経験豊富な整備士が車のトラブルに対応し、鈑金修理や自動車保険にも対応している。

リバティは全国で計6000台の在庫を持ち、年間2万台の販売実績を持つ大型販売店。軽自動車からミニバンやSUVまで幅広い車種を取り扱い、顧客に合った車選びをサポートしている。