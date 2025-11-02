ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

シトロエンが「フォーミュラE」参戦マシン発表、トリコロールカラーまとう「GEN3 Evo」は12月実戦デビューへ

シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」
  • シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」
  • シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」
  • シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」
  • シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」

シトロエンは、ABB FIAフォーミュラE世界選手権に初参戦するために開発したEVレーシングカー、『GEN3 Evo』を初公開した。

【画像】シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」

このマシンは、Stellantis Motorsportが長年にわたり培ってきたフォーミュラEでの知見と技術を結集したもので、チームを率いるのは経験豊富なシリル・ブレだ。

ドライバーには、フォーミュラEで数々の栄冠を手にしたジャン=エリック・ベルニュ（フランス）と、近年急成長を遂げたニック・キャシディ（ニュージーランド）という、実績と実力を兼ね備えた二人が名を連ねる。

シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」

公式テストは10月27日にスペインのバレンシアで行われ、12月6日、ブラジルのサンパウロePrixで実戦デビューを飾る。

シトロエンのザビエ・シャルドンCEOは「シトロエンがフォーミュラEに公式参戦できることを心から誇りに思う。モータースポーツは60年以上にわたりシトロエンの歴史と伝説を築いてきた存在であり、ブランドの情熱そのもの」とコメント。

今回公開されたシングルシーター「GEN3 Evo」は、フォーミュラE史上最速の電動マシンだ。最高出力は350kW（約470hp）、0-100km/h加速はわずか1.86秒、最高速度は約320km/hに達する。

前後2基のモーターを搭載し、最大600kWのエネルギー回生を実現。レース中に消費するエネルギーの約半分を再利用できる。軽量かつ強度の高いカーボンモノコックシャシーを採用し、FIAの厳格な安全基準を満たしている。

シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」

このマシンは、パリ近郊サトリーにあるStellantis Motorsportの拠点で開発され、ディレクターのジャン=マルク・フィノの指揮のもと、11年にわたるフォーミュラEでの経験を活かしている。

マシンには、フランスの誇りを象徴するトリコロールのデザインを大胆にあしらった。フロントには情熱を象徴する鮮烈なレッド、続いてホワイトとエレクトリックブルーが流れるように配置され、スピード感とエネルギーを表現している。

ドライバーのジャン=エリック・ベルニュは、フォーミュラE初の2連覇王者であり、F1やWECでも活躍する実力者だ。「シトロエンとともに新たな歴史を築けることを誇りに思う」と語る。

一方、ニック・キャシディは、日本でF3、Super GT、Super Formulaの三冠を達成し、フォーミュラEでは11勝・25回の表彰台を獲得したトップドライバーだ。

シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」シトロエンのフォーミュラE参戦マシン「GEN3 Evo」

フォーミュラE参戦は、シトロエンにとって単なる競技への挑戦ではない。60年以上にわたるモータースポーツの歴史を背景に、再びサーキットに戻ることでブランドのDNAを改めて示し、バッテリー制御やエネルギー回生、ソフトウェア戦略といった電動化技術の進化を加速させる。

さらに、フォーミュラEはISO 20121認証を取得し、カーボンニュートラルを目指す持続可能な選手権であり、シトロエンの電動化に対する構想と深く結びついている。都市の中心で開催されるレースは、若い世代やデジタルに親しんだ層とつながる絶好の機会でもあり、世界でのブランドの存在感を一層高める舞台となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

シトロエン（Citroen）

フォーミュラE

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES