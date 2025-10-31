パナソニック、「おうちEV充電サービス」に新IoTモジュール導入…充電制御強化

パナソニック株式会社エレクトリックワークスは10月31日以降、戸建て電気自動車（EV）所有者向けのアプリ「おうちEV充電サービス」の各種機能を拡大する。

【画像】パナソニックの「おうちEV充電サービス」

このサービスは2025年2月に提供開始され、無料のアプリを通じて電気代プランの提案や外出時の充電スポット検索、ポイント機能などを提供し、EVユーザーの快適なカーライフを支援している。2025年9月には累計1万ダウンロードを突破した。

今回、10月31日より新たに提供される「IoT制御モジュール（ホワイト）」とアプリを連携させることで、電気料金の低い時間帯に充電制御が可能になるほか、充電量や電気代の見える化も実現する。

さらに、11月10日からは丸紅新電力の、12月1日からはENEOS Powerの電気料金プランが「電気料金プランシミュレーション機能」に追加される。丸紅新電力のプランは国内初の「特定計量制度」を活用し、EV充電分のみ安価な電気料金単価を設定できる。

パナソニックは今後も電気料金プランの連携強化やプラットフォーム機能拡充を進め、EVユーザーにとって欠かせない生活インフラとなるべく、カーボンニュートラル社会の実現に貢献していく。

また、10月31日よりEVに関する最新ニュースやユーザー同士の交流ができる総合情報・コミュニティサイト「おうちEVパーク」も開設する。