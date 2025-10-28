ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三菱重工、車両搬送ロボットの実機を初公開へ…ジャパンモビリティショー2025

三菱重工グループの三菱重工機械システムは、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025出展すると発表した。

【画像】三菱重工の車両搬送ロボット

同社は車両搬送ロボット、合流支援システム、統合環境試験システムを出品・展示し、モビリティ社会をより快適で安全にする仕組みや用途を解説する。

車両搬送ロボットは、人の代わりに車両の搬送と駐車を行うロボットで、完成車自動搬送と自動バレーパーキングでの利用を想定している。完成車自動搬送では、荒天や酷暑などの厳しい環境下での作業環境を大きく改善できるほか、DXや脱炭素化といった物流業界の要請にも応える。

自動バレーパーキングでは、ロボットが空きスペースを見つけて駐車するため、遠くの駐車スペースを近くに変えることが可能だ。また、空きスペースを探すのに気を取られて注意力が散漫になり、事故を起こすといったトラブルも避けることができる。加えて、駐車場内の車両走行を減らし、走行に伴うCO2排出を抑制するため、人にも地球にも優しい社会の実現に貢献する。

会場では、来場者がモビリティの未来を実感できるよう、車両搬送ロボットの実機を初めて公開する。

合流支援システムは、自動運転車の実証試験で最も難しい状況の一つと言われる高速道路本線への合流を安全かつ円滑に支援するシステムだ。会場では、その仕組みを映像などで紹介する。

統合環境試験システムは、安心・安全なモビリティ社会とするため、自動運転システムにとって過酷な雨、霧、雪、逆光などの自然環境に加え、多様な走行シナリオを自由に組み合わせ、高精度かつ繰り返し可能な試験環境を屋内で実現するシステムだ。

天候に左右されず、あらゆる環境下での「先進運転支援システム」や「高度自動運転車」の安全性と信頼性を効率的に評価して、自動運転の社会実装を加速させる。会場では、実験の様子を動画などで、仕組みを展示などで紹介する。

《森脇稔》

