ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

48V技術を核としたモビリティ技術、新電元工業が初出展へ…ジャパンモビリティショー2025

新電元工業のジャパンモビリティショー2025ブースイメージ
  • 新電元工業のジャパンモビリティショー2025ブースイメージ

新電元工業は、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に初出展すると発表した。

今回の展示では「みらい ひろげる 48V」をテーマに、48V技術を核とした同社の多彩なソリューションを紹介。持続可能でスマートなモビリティ社会の実現に向けた取り組みを来場者に体感してもらう。

さらに、同社のパワーエレクトロニクス技術を結集して開発したロボット「シンディ」を初公開する。シンディには4つの特色ある技術を搭載している。

力覚センサレスで力制御する「力制御技術」、低処理負荷の「画像識別技術」、関節部のモータを本体に集約しアームのスリム化を実現した「軽量ロボットアーム」、車載向けに開発してきた「非接触充電技術」をロボットに搭載した。

来場者は体験型ゲーム「シンディの大冒険」を通じて、これらの技術とともに48Vのメリットを楽しく学ぶことができる。

新電元工業は1949年の設立以来、パワー半導体やスイッチング電源などパワーエレクトロニクスを主な事業領域として、独創的な技術を活かした数多くの製品を開発してきた。半導体技術、回路技術、実装技術を併せ持つ世界でも稀なメーカーとして、コア技術を融合・発展・応用させることで持続可能な社会の実現に貢献する製品を提供している。

なお、展示は東京ビッグサイトE6002で行われる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES