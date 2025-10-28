ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

住友電工、宇宙モビリティなど3つの視点から未来社会を提案…ジャパンモビリティショー2025

住友電気工業（住友電工）は、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に、住友電装と共同で出展すると発表した。

JAPAN MOBILITY SHOW 2025は、国内外から自動車関連の専門技術や製品が一堂に会する日本最大規模のモビリティ社会を展示するイベント。自動車産業に留まらず、他産業やスタートアップなど新たなパートナーも迎え、従来の東京モーターショーから大きく進化し、未来の車社会、新たなモビリティ社会を展望している。

住友電工グループは、「つなぐ・ささえる技術でグリーン社会の未来を拓く」というコンセプトのもと、火星という極限環境をテーマに出展する。具体的には、持続可能な循環社会への取り組み、インフラとモビリティの融合、宇宙モビリティ関連へのポテンシャルという3つの視点から、未来社会への取り組みや先端技術を紹介する。

出展製品・技術には、e-stealthハーネス、高圧ハーネス・コネクタ、ハーネスリサイクル技術、燃料電池車用スタックセル用ガスケット、電極用多孔質金属体（セルメット）、水素ホース、AEM型水電解セルスタック、スロッシング防止用セルメット、衛星用ヒートシンク、GaN HEMT、宇宙機用電線、ポリイミド系摺動部品Slidea、架橋フッ素樹脂FEXなどが含まれる。

住友電工は「未来の火星への想いが、明日の地球につながる」ことを感じてもらえる展示内容を予定している。

