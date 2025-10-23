ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

my routeアプリで「みやざきマルっと1Dayフリーパス」、路線バスと鉄道が1日乗り放題…10月24日発売

「みやざきマルっと1Dayフリーパス」
  • 「みやざきマルっと1Dayフリーパス」

トヨタファイナンシャルサービスが運営するお出かけアプリ「my route」が、宮崎市・宮崎交通株式会社・九州旅客鉄道株式会社（JR九州）と連携し、「みやざきマルっと1Dayフリーパス」第3期の販売を10月24日に開始する。

この企画は、宮崎市内の公共交通機関である路線バスと鉄道が1日乗り放題となるお得な企画乗車券で、宮崎市「バス&列車利用促進1日フリーパス実施支援事業補助金」を活用して実施される。

「みやざきマルっと1Dayフリーパス」は、九州MaaSのプラットフォーム「my route」アプリ内で購入可能。宮崎市民のみならず、観光で宮崎市を訪れる方にも便利で使いやすい商品となっている。

発売期間は10月24日から12月8日まで。販売価格は大人500円、小児250円。利用可能エリアは路線バス・鉄道ともに宮崎市内の指定エリアとなる。枚数限定のため、一定数に達した場合は販売終了となる。

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるお出かけアプリで、近くの行きたい場所やイベントが見つかる機能や、様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる機能、お得な交通チケットが買える機能などを搭載している。ダウンロードは無料で、ログインなしですぐ使える。

《森脇稔》

