ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヴァレオの新世代デュアル・インバーター、中国自動車メーカー2社が採用…2026年量産開始

ヴァレオの新世代デュアル・インバーター
  • ヴァレオの新世代デュアル・インバーター

ヴァレオは10月22日、中国の大手自動車メーカー2社から新世代のデュアル・インバーター・ソリューションを受注したと発表した。

この革新的なソリューションは、深い統合とアーキテクチャの最適化により、自動車の電動化における効率とコンパクトさの新たなベンチマークとなるという。2026年より量産を開始する予定で、この2社のプラグインハイブリッド車（PHEV）に展開される。

ヴァレオ・パワー・ディビジョンのグザヴィエ・デュポンCEOは「この2件の契約は、ヴァレオのプラットフォーム戦略を裏付けるものであり、世界中の顧客の多様なニーズに迅速に適応できるグループの機敏さを証明するもので光栄に思う」と述べている。

電気自動車（EV）やハイブリッド車（HV）では、インバーターがバッテリー電力を変換して電動モーターを駆動する。PHEVやレンジエクステンダーEVには、トラクション用と発電用の2つのモーターが必要で、従来は別々のユニットで管理されていた。

デュアル・インバーターは、この両方を1つのコンパクトなシステムに統合し、制御基板を1つ共有することで、エネルギー損失とコストを低減しつつ、効率、航続距離、自動車メーカーにとっての設計の柔軟性を向上させる。

スケーラブルな400～800V設計のおかげで、ヴァレオのデュアル・インバーターは、今日の400V EVのみならず、超高速充電を可能にする新世代の800Vモデルにも使用できる。自動車メーカーにとって、この柔軟性は開発コストを削減し、単一のプラットフォームで複数の車両レンジをカバーすることを可能にする。

このインバーターは、コスト重視のモデル向けに従来のシリコン・モジュール、最大効率を必要とする高性能車向けにシリコン・カーバイド、または性能とコストのバランスを取るハイブリッドSi/SiCオプションで構成することもでき、OEMは市場セグメントごとに技術を自由に適合させることができる。

ドライバーにとっては、これは800V車でのより速い充電、最大99%という記録的なエネルギー効率によって、より長い航続距離、そして充電ごとの「満タン」状態の持続時間が延びることを意味する。

ヴァレオのデュアル・インバーターは、業界最高の機能安全規格であるASIL D（自動車安全水準 D）を満たすモジュラー設計を特徴としている。これは、コンポーネントが信頼性、耐故障性、安全性に関する最も厳格な要件を満たしていることを意味する。OEMにとっては、車両認証を簡素化し、システム統合における最大限の信頼性を保証する。

第1世代で既に50万ユニット以上を納入した実績に基づき、ヴァレオの新世代デュアルインバーターは、EVの航続距離と性能に新たな基準を打ち立てる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヴァレオ（Valeo）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES