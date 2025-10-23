ヴァレオの新世代デュアル・インバーター、中国自動車メーカー2社が採用…2026年量産開始

ヴァレオは10月22日、中国の大手自動車メーカー2社から新世代のデュアル・インバーター・ソリューションを受注したと発表した。

この革新的なソリューションは、深い統合とアーキテクチャの最適化により、自動車の電動化における効率とコンパクトさの新たなベンチマークとなるという。2026年より量産を開始する予定で、この2社のプラグインハイブリッド車（PHEV）に展開される。

ヴァレオ・パワー・ディビジョンのグザヴィエ・デュポンCEOは「この2件の契約は、ヴァレオのプラットフォーム戦略を裏付けるものであり、世界中の顧客の多様なニーズに迅速に適応できるグループの機敏さを証明するもので光栄に思う」と述べている。

電気自動車（EV）やハイブリッド車（HV）では、インバーターがバッテリー電力を変換して電動モーターを駆動する。PHEVやレンジエクステンダーEVには、トラクション用と発電用の2つのモーターが必要で、従来は別々のユニットで管理されていた。

デュアル・インバーターは、この両方を1つのコンパクトなシステムに統合し、制御基板を1つ共有することで、エネルギー損失とコストを低減しつつ、効率、航続距離、自動車メーカーにとっての設計の柔軟性を向上させる。

スケーラブルな400～800V設計のおかげで、ヴァレオのデュアル・インバーターは、今日の400V EVのみならず、超高速充電を可能にする新世代の800Vモデルにも使用できる。自動車メーカーにとって、この柔軟性は開発コストを削減し、単一のプラットフォームで複数の車両レンジをカバーすることを可能にする。

このインバーターは、コスト重視のモデル向けに従来のシリコン・モジュール、最大効率を必要とする高性能車向けにシリコン・カーバイド、または性能とコストのバランスを取るハイブリッドSi/SiCオプションで構成することもでき、OEMは市場セグメントごとに技術を自由に適合させることができる。

ドライバーにとっては、これは800V車でのより速い充電、最大99%という記録的なエネルギー効率によって、より長い航続距離、そして充電ごとの「満タン」状態の持続時間が延びることを意味する。

ヴァレオのデュアル・インバーターは、業界最高の機能安全規格であるASIL D（自動車安全水準 D）を満たすモジュラー設計を特徴としている。これは、コンポーネントが信頼性、耐故障性、安全性に関する最も厳格な要件を満たしていることを意味する。OEMにとっては、車両認証を簡素化し、システム統合における最大限の信頼性を保証する。

第1世代で既に50万ユニット以上を納入した実績に基づき、ヴァレオの新世代デュアルインバーターは、EVの航続距離と性能に新たな基準を打ち立てる。