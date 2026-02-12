ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヴァレオ、CDP気候変動と水セキュリティで最高評価「A」獲得…環境対策が評価

ヴァレオのロゴ
  • ヴァレオのロゴ

ヴァレオは、国際的な環境非営利団体CDPから、気候変動と水セキュリティの両部門で最高評価となる「A」グレードを獲得したと発表した。

CDPの2025年気候変動調査に基づく評価で、ヴァレオは2万社以上の企業の中から「A」評価を得た企業の1つとなった。この評価を獲得したのはわずか4%の企業のみで、環境情報開示の包括性、環境リスクの認識と管理、野心的な目標設定などが評価された。

同社はCAP50計画により、2025年にバリューチェーン全体での排出削減目標を達成した。温室効果ガス排出量は3900万トンCO2換算と推定され、SBTi軌道で定義された4530万トンの目標を大きく下回った。同社は2030年までに自社活動で75%削減、購入品と製品使用で15%削減という目標に向けて取り組みを継続する。

水資源保護については、世界的な行動計画により消費量の最小化と排水品質の最適化を進めている。2008年以降、売上高あたりの総水消費量は60%減少した。過去6年間では、絶対量ベースで水消費量を18%削減している。

水ストレスリスクにさらされている拠点では、強化された対策と監視が実施されている。スペインのヴァレオ・マルトス拠点では、2022年比で2026年までに水消費量を75%削減する計画に取り組んでいる。

ヴァレオは世界中の自動車メーカーと新しいモビリティ企業のパートナーのテクノロジー企業で、電動化、運転支援システム、車内体験の革新、照明技術の4つの分野で技術的・産業的リーダーシップを発揮している。2024年の売上高は215億ユーロ、従業員数は10万6100人で、28カ国に155の工場を展開している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヴァレオ（Valeo）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES