ヴァレオ、CDP気候変動と水セキュリティで最高評価「A」獲得…環境対策が評価

ヴァレオは、国際的な環境非営利団体CDPから、気候変動と水セキュリティの両部門で最高評価となる「A」グレードを獲得したと発表した。

CDPの2025年気候変動調査に基づく評価で、ヴァレオは2万社以上の企業の中から「A」評価を得た企業の1つとなった。この評価を獲得したのはわずか4%の企業のみで、環境情報開示の包括性、環境リスクの認識と管理、野心的な目標設定などが評価された。

同社はCAP50計画により、2025年にバリューチェーン全体での排出削減目標を達成した。温室効果ガス排出量は3900万トンCO2換算と推定され、SBTi軌道で定義された4530万トンの目標を大きく下回った。同社は2030年までに自社活動で75%削減、購入品と製品使用で15%削減という目標に向けて取り組みを継続する。

水資源保護については、世界的な行動計画により消費量の最小化と排水品質の最適化を進めている。2008年以降、売上高あたりの総水消費量は60%減少した。過去6年間では、絶対量ベースで水消費量を18%削減している。

水ストレスリスクにさらされている拠点では、強化された対策と監視が実施されている。スペインのヴァレオ・マルトス拠点では、2022年比で2026年までに水消費量を75%削減する計画に取り組んでいる。

ヴァレオは世界中の自動車メーカーと新しいモビリティ企業のパートナーのテクノロジー企業で、電動化、運転支援システム、車内体験の革新、照明技術の4つの分野で技術的・産業的リーダーシップを発揮している。2024年の売上高は215億ユーロ、従業員数は10万6100人で、28カ国に155の工場を展開している。