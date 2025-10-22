ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アウディ、「myAudi」アプリ刷新…デジタルキーとAIアシスタント採用

アウディは10月22日、「myAudi」アプリを刷新したと発表した。

新しいアプリはすっきりとしたデザインを採用し、アプリ、車両、ウェブを一体化したシームレスな体験を提供する。新搭載のAIアシスタントは、ChatGPTを活用し、技術的な質問に応じることが可能だ。

デジタルキー機能により、スマートフォンやスマートウォッチから車両のロック、アンロック、エンジン始動ができるため、キーは自宅に置いたままでいい。

また、電気自動車ユーザー向けには充電スケジュール管理やPlug & Charge機能、航続可能距離表示、バッテリーの事前調整などのサポートも備える。改善されたルートプランナーは充電ステーション情報の取得を容易にし、目的地までの充電計画を自宅から車両へ直接送信できる。

新しいmyAudiアプリはApple App StoreおよびGoogle Play Storeでダウンロード可能で、すでに欧州から太平洋地域の50以上の市場で利用されている。

今後はブラジル、サウジアラビア、カタール、クウェート、バーレーン、オマーンといった市場にも展開される予定。アウディはこのアプリを通じてデジタルモビリティの利便性向上を目指し、継続的に機能追加と改善を行う計画だ。

《森脇稔》

