家電加盟店の顧客向けにカーライフサービス開始、carsとコスモス・ベリーズが提携

「cars」を運営するcarsは10月21日、ヤマダホールディングスグループで家電流通ネットワークを展開するコスモス・ベリーズと提携し、家電加盟店の顧客向けにスマートカーライフサービスの提供を開始したと発表した。

【画像全3枚】

今回の提携により、コスモス・ベリーズの家電加盟店は「cars MARKET」と「cars WASH」の2つのサービスを顧客に提供できるようになる。

cars MARKETは、地域の顧客がマイカーを購入・売却する際に家電加盟店がサポートするサービスだ。加盟店は顧客にcars MARKETを案内することで、紹介成立により成果報酬を受け取ることができる。これにより家電販売だけでなく、カーライフ領域においても新たな収益源を確保できる。

cars WASHは、いつでもどこでもお得にキレイにスマート洗車ができるサービスで、フランチャイズモデルとして家電加盟店に提供される。従来の家電製品販売に加えて、顧客基盤のマイカー洗車を行うことで、顧客の来店動機を強化し、顧客との長期的な関係構築及び安定的な新たな収益増につながる。

carsとコスモス・ベリーズは、家電からカーライフまで幅広い生活領域におけるサービスを通じて、家電加盟店のビジネス成長を後押しするとともに、地域住民の利便性と暮らしの豊かさを実現していく。

carsは今後も「Enjoy! Smart Car Life.」をコンセプトに、世界中の人々のカーライフをエンジョイ&スマートにするため、「カーライフ」×「テクノロジー」によるグローバルカーライフテックサービスを提供していく。