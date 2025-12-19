「グーネット」、中古車情報サイト顧客満足度ランキング総合1位…検索のしやすさやカーライフ情報充実にも高評価

プロトコーポレーションは12月19日、同社が運営するクルマ情報メディア「グーネット」が、2025年の「GMO顧客満足度ランキング」中古車情報サイト部門で総合1位を獲得したと発表した。

本ランキングは、GMOリサーチ&AIが実際にサービスを利用したユーザー対象に厳格な方法で調査したもので、高い信頼性を持つ。グーネットは、総合ランキングのほか、検索のしやすさやカーライフ情報の充実といった各項目別ランキングでも1位に選ばれた。

調査は2025年9月8日から10月1日までの期間に、全国の18歳から84歳の男女3300名を対象としたオンライン調査だ。対象者は過去3年以内に中古車情報サイトを利用し、販売店への問い合わせや訪問を経験したユーザーに限られる。

グーネットは国内最大級の中古車情報サイトであり、約50万台の中古車情報を提供している。車両状態の情報開示や故障診断結果の公開を業界に先駆けて行い、利用者の安心に配慮したサービスを展開している。

プロトコーポレーションは1977年に創業し、モビリティ分野をはじめ複数の事業領域でビジネスを展開している。今後もユーザーのモビリティライフを支援する情報提供を進める方針だ。