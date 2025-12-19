ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

「グーネット」、中古車情報サイト顧客満足度ランキング総合1位…検索のしやすさやカーライフ情報充実にも高評価

グーネットがGMOリサーチ&AI実施の中古車情報サイト顧客満足度調査で総合第1位
  • グーネットがGMOリサーチ&AI実施の中古車情報サイト顧客満足度調査で総合第1位

プロトコーポレーションは12月19日、同社が運営するクルマ情報メディア「グーネット」が、2025年の「GMO顧客満足度ランキング」中古車情報サイト部門で総合1位を獲得したと発表した。

本ランキングは、GMOリサーチ&AIが実際にサービスを利用したユーザー対象に厳格な方法で調査したもので、高い信頼性を持つ。グーネットは、総合ランキングのほか、検索のしやすさやカーライフ情報の充実といった各項目別ランキングでも1位に選ばれた。

調査は2025年9月8日から10月1日までの期間に、全国の18歳から84歳の男女3300名を対象としたオンライン調査だ。対象者は過去3年以内に中古車情報サイトを利用し、販売店への問い合わせや訪問を経験したユーザーに限られる。

グーネットは国内最大級の中古車情報サイトであり、約50万台の中古車情報を提供している。車両状態の情報開示や故障診断結果の公開を業界に先駆けて行い、利用者の安心に配慮したサービスを展開している。

プロトコーポレーションは1977年に創業し、モビリティ分野をはじめ複数の事業領域でビジネスを展開している。今後もユーザーのモビリティライフを支援する情報提供を進める方針だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プロトコーポレーション

中古車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES