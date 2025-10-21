トイファクトリー、キャンピングカー宿泊体験イベントを12月開催…8組限定

トイファクトリーは12月6-7日、岐阜本店主催で限定8組を対象としたキャンピングカーの宿泊体験イベントを開催する。

【画像】キャンピングカーの宿泊体験会

同社岐阜本店では年2回、キャンピングカーの購入を検討している顧客を対象とした宿泊体験を実施している。今回のイベントは、キャンピングカーの使い勝手や寝心地を実際に体感してもらうことを目的としている。

店舗では体感できない疑問や不安を解消できるのが宿泊体験の特徴だ。「エンジンを切っても使えるFFヒーターはどれくらい温かいのか」「家族4人でもぐっすり眠れるか」「ベッド展開はスムーズにできるか」といった実用的な疑問に答える。

開催地となる「トイの森」は、トイファクトリーのオーナー限定キャンプ場だ。

宿泊体験車両は、トヨタ『ハイエース』、フィアット『デュカト』、プレミアムなAIM正規輸入モーターホームブランドなど、顧客の希望に合わせて相談可能。ただし希望に添えない場合もある。

イベント期間中は、実際にトイファクトリーのキャンピングカーに乗っているオーナーの愛車も集合する。リアルな使用感を見ることができるほか、設備に関する疑問や遊び方に関する質問も可能だ。スタッフには聞きづらいことも気兼ねなく聞ける絶好の機会となる。こちらは予約不要かつ無料で、誰でも楽しめる。

開催日は12月6日（土）7日（日）。場所は岐阜県瑞浪市日吉町字長作洞9476-1の「トイの森」で、トイファクトリー岐阜本店より車で約20分。参加費は1万円で、申込期間は10月26日（日）まで。先着順ではなく、申込多数の場合は抽選となる。