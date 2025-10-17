ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

関越道全線開通40周年記念イベント、浦和レッズOBトークショーなど…10月18日ららぽーと富士見で開催

関越道全線開通40周年記念イベント
  • 関越道全線開通40周年記念イベント
  • 浦和レッズOBの興梠慎三さん、森脇良太さんによるトークショーなど
  • 『関越道オリジナルグッズ』などが当たる反射神経ゲーム

NEXCO東日本の関東支社と新潟支社は、関越自動車道全線開通40周年を記念したイベントを、10月18日に埼玉県の「ららぽーと富士見」で開催する。

【画像全3枚】

イベントでは、浦和レッズOBの興梠慎三さんと森脇良太さんによるトークショーを実施。司会進行は浦和レッズスタジアムMCでおなじみの朝井夏海さんが務める。高速道路に関するエピソードや現役時代の思い出話などを披露する予定だ。

また、先着30組限定でサイン会も開催される。整理券は1組につき1枚配布され、サインは1組につき1点までとなる。

その他の企画として、沿線地域団体によるステージショーやNACK5ラジオ中継、ご当地キャラクターによるグリーティングを実施。NEXCO東日本ブースでは反射神経ゲームを行い、測定結果に応じて関越道沿線の特産品や新潟県産素材を使用した高速道路限定商品、オリジナルノベルティをプレゼントする。

会場では企画割引商品「ドラ割」や北関東周遊スマホスタンプラリーのPRも実施。埼玉県、魚沼市、北関東三県広域観光推進協議会が各県の魅力ある観光スポットを紹介する。

子ども向けには道路巡回車（ミニ）の展示や隊員制服（ミニ）の試着体験、高速道路スタッフに変身できる顔出しパネルを用意。関越道の整備効果をまとめたパネル展示も行われる。

関越道は2025年10月2日で全線開通から40周年を迎えた。NEXCO東日本グループは2021年から2025年までを「SDGsの達成に貢献し、新たな未来社会に向け変革していく期間」と位置づけており、今回のイベントは持続可能な観光業の促進や地域社会の活性化につながる事業活動として、SDGs目標の8番、17番に貢献するものと考えている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

NEXCO東日本 東日本高速道路

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES