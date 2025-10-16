ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダ、二輪・四輪・航空機など幅広く展示へ…ジャパンモビリティショー2025

ACCORD e:HEV Honda SENSING 360+
  • ACCORD e:HEV Honda SENSING 360+
  • 初代シティ
  • 初代シビック
  • ホンダ・コライドン
  • UNI-ONE
  • Grass Miimo HRM4000 Live
  • ホンダジェット・エリート II

ホンダは、10月29日から11月9日まで開催される「ジャパンモビリティショー2025」に、二輪車・四輪車・パワープロダクツ・航空機などの多様なモビリティとその関連技術、コンセプトモデルを出展すると発表した。

【画像全7枚】

日本自動車工業会主催のメインプログラムでは、「Tokyo Future Tour 2035」として未来のモビリティ体験を提供する。座ったまま体重移動だけで操作可能な着座型モビリティ「UNI-ONE（ユニワン）」、小型電動パーソナルモビリティ「Motocompacto（モトコンパクト）」、電動三輪マイクロモビリティ「Striemo（ストリーモ）」を展示し、いずれも試乗が可能だ。

また、株式会社ポケモンの監修のもと、ゲーム『ポケットモンスター スカーレット』に登場する「コライドン」を実物大で再現した「ホンダコライドン」を展示し、ライド体験も実施する予定だ。

「Mobility Culture Program」では、1986年にF1コンストラクターズチャンピオンを獲得したWilliams Honda FW11のエンジン始動デモンストレーションや、1973年モデルの「CIVIC CVCC」、「ナナハン」の愛称で親しまれる「ドリームCB750 FOUR-K」などの歴史的車両を展示する。

「Startup Future Factory」では、新事業創出プログラム「IGNITION（イグニッション）」に関するブースを出展。ホンダから起業したストリーモとUMIAILEの2社、社内事業化されたSmaChari、さらに起業を目指すメンバー6名が事業構想を紹介する。

小学生を対象とした「Out of KidZania in Japan Mobility Show」では、UNI-ONEを使った「新たなモビリティのテストドライバー」の仕事を体験するプログラムを提供する。

ホンダブースでは、新基準原付に適合した「スーパーカブ110 Lite」「Dio110 Lite」、最新の大型ロードスポーツモデル「CB1000F」「CB1000F SE」、小型ビジネスジェット機「HondaJet Elite」の実物大インテリアモックアップモデルなどを展示する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES