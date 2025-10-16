ホンダ、二輪・四輪・航空機など幅広く展示へ…ジャパンモビリティショー2025

ホンダは、10月29日から11月9日まで開催される「ジャパンモビリティショー2025」に、二輪車・四輪車・パワープロダクツ・航空機などの多様なモビリティとその関連技術、コンセプトモデルを出展すると発表した。

【画像全7枚】

日本自動車工業会主催のメインプログラムでは、「Tokyo Future Tour 2035」として未来のモビリティ体験を提供する。座ったまま体重移動だけで操作可能な着座型モビリティ「UNI-ONE（ユニワン）」、小型電動パーソナルモビリティ「Motocompacto（モトコンパクト）」、電動三輪マイクロモビリティ「Striemo（ストリーモ）」を展示し、いずれも試乗が可能だ。

また、株式会社ポケモンの監修のもと、ゲーム『ポケットモンスター スカーレット』に登場する「コライドン」を実物大で再現した「ホンダコライドン」を展示し、ライド体験も実施する予定だ。

「Mobility Culture Program」では、1986年にF1コンストラクターズチャンピオンを獲得したWilliams Honda FW11のエンジン始動デモンストレーションや、1973年モデルの「CIVIC CVCC」、「ナナハン」の愛称で親しまれる「ドリームCB750 FOUR-K」などの歴史的車両を展示する。

「Startup Future Factory」では、新事業創出プログラム「IGNITION（イグニッション）」に関するブースを出展。ホンダから起業したストリーモとUMIAILEの2社、社内事業化されたSmaChari、さらに起業を目指すメンバー6名が事業構想を紹介する。

小学生を対象とした「Out of KidZania in Japan Mobility Show」では、UNI-ONEを使った「新たなモビリティのテストドライバー」の仕事を体験するプログラムを提供する。

ホンダブースでは、新基準原付に適合した「スーパーカブ110 Lite」「Dio110 Lite」、最新の大型ロードスポーツモデル「CB1000F」「CB1000F SE」、小型ビジネスジェット機「HondaJet Elite」の実物大インテリアモックアップモデルなどを展示する。