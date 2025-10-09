ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

メルセデスAMGペトロナス、F1新燃料規則に向けた持続可能燃料開発現場を公開

メルセデスAMGペトロナスがF1新燃料規則に向けた持続可能燃料開発現場を公開
  • メルセデスAMGペトロナスがF1新燃料規則に向けた持続可能燃料開発現場を公開

メルセデスAMGペトロナスF1チームとペトロナスは、2026年のF1規則変更に向けた先進持続可能燃料の開発状況を公開した。

技術コンテンツシリーズ「Road to 2026」の第3話として、両社の燃料技術開発における協力関係と、次世代F1を支える先進持続可能燃料の開発過程が紹介されている。

今回公開された映像には、メルセデスAMG高性能パワートレイン部門のハイウェル・トーマス マネージングディレクター、ペトロナスの燃料技術担当プリンシパルであるチャン・ミンヤウ氏とチャンドラマラー・ムティア氏、メルセデスAMGペトロナスF1チームのサステナビリティ責任者アリス・アシュピテル氏が出演している。

開発中の先進持続可能燃料は、非食用バイオマス、都市廃棄物、または再生可能な非生物由来燃料（RFNBO）から製造される。従来燃料と同等以上の性能を発揮するドロップイン燃料として設計されており、パワーユニットとの精密な適合により効率的な燃焼出力を実現する。

ペトロナスは、より滑らかで力強く反応性の高いドライブを提供する燃料の開発を進めている。この燃料は最新のパワーユニット設計に特化して設計された先進持続可能成分で構成されている。

また、新規則下での高い熱負荷と電気的要求に対応するため、ペトロナス シンティウム エンジンオイルとペトロナス トゥテラ 機能性流体も併せて開発されている。

第3話「The Science of Advanced Sustainable Fuel」は、メルセデスAMGペトロナスF1チームとペトロナスの全デジタルプラットフォームで公開されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスAMG

F1

ペトロナス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES