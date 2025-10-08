ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スーパーフォーミュラ鈴鹿戦、「らくらく送迎バスプラン」発売…新幹線・バス・観戦チケットをセット

SUPER FORMULA(スーパーフォーミュラ)
  • SUPER FORMULA(スーパーフォーミュラ)
  • SUPER FORMULAらくらく送迎バスプラン(小山美姫選手が登場する特別プランも限定販売)
  • SUPER FORMULAらくらく送迎バスプラン

日本レースプロモーション（JRP）とJR東海ツアーズは、11月23日に鈴鹿サーキットで開催されるスーパーフォーミュラ第12戦（今季最終戦）に向けて、「SUPER FORMULAらくらく送迎バスプラン」を10月7日に発売した。

【画像全3枚】

このプランは、新幹線と送迎バス、観戦チケットを一括で予約できるパッケージツアーで、モータースポーツ観戦時のアクセス問題を解決する。首都圏エリア発はもちろん、静岡、近畿エリア発着の日帰りプランに加えて、ホテル宿泊付きプランも用意されている。

特に注目されるのは、現役プロレーシングドライバーでスーパーフォーミュラ公式アンバサダーを務める小山美姫選手が往路バスに同乗し、レースの見どころを案内する特別プランだ。限定1台のプランとなる。

プランには、首都圏・静岡・近畿エリアからの往復新幹線、名古屋駅から鈴鹿サーキットまでの往復送迎バス、スーパーフォーミュラ観戦チケット（自由席）がセットになっている。ただし、バスの運行スケジュール上、予選の現地観戦はできない。

小山美姫選手は5歳からレーシングカートに乗り、2015年からFIA-F4選手権に出場してプロデビュー。2022年にはTOYOTA GAZOO Racingの育成ドライバーとしてフォーミュラ・リージョナルジャパンに参戦し、FIA公認の男女混合シングルシーター選手権で史上初の女性チャンピオンを獲得した実績を持つ。

スーパーフォーミュラは国内最高峰で最速のフォーミュラカーレースシリーズで、使用する車両やタイヤ、エンジンに性能の差がないイコールコンディションのため、ドライバーの実力やチームの戦略が勝敗につながる。世界的に見てもF1に次ぐ速さを持ち、F1に乗るために必要なスーパーライセンスが最短2年で取得可能な、世界でも注目されているカテゴリーだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スーパーフォーミュラ

鈴鹿サーキット

JR東海

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES