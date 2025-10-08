スーパーフォーミュラ鈴鹿戦、「らくらく送迎バスプラン」発売…新幹線・バス・観戦チケットをセット

日本レースプロモーション（JRP）とJR東海ツアーズは、11月23日に鈴鹿サーキットで開催されるスーパーフォーミュラ第12戦（今季最終戦）に向けて、「SUPER FORMULAらくらく送迎バスプラン」を10月7日に発売した。

【画像全3枚】

このプランは、新幹線と送迎バス、観戦チケットを一括で予約できるパッケージツアーで、モータースポーツ観戦時のアクセス問題を解決する。首都圏エリア発はもちろん、静岡、近畿エリア発着の日帰りプランに加えて、ホテル宿泊付きプランも用意されている。

特に注目されるのは、現役プロレーシングドライバーでスーパーフォーミュラ公式アンバサダーを務める小山美姫選手が往路バスに同乗し、レースの見どころを案内する特別プランだ。限定1台のプランとなる。

プランには、首都圏・静岡・近畿エリアからの往復新幹線、名古屋駅から鈴鹿サーキットまでの往復送迎バス、スーパーフォーミュラ観戦チケット（自由席）がセットになっている。ただし、バスの運行スケジュール上、予選の現地観戦はできない。

小山美姫選手は5歳からレーシングカートに乗り、2015年からFIA-F4選手権に出場してプロデビュー。2022年にはTOYOTA GAZOO Racingの育成ドライバーとしてフォーミュラ・リージョナルジャパンに参戦し、FIA公認の男女混合シングルシーター選手権で史上初の女性チャンピオンを獲得した実績を持つ。

スーパーフォーミュラは国内最高峰で最速のフォーミュラカーレースシリーズで、使用する車両やタイヤ、エンジンに性能の差がないイコールコンディションのため、ドライバーの実力やチームの戦略が勝敗につながる。世界的に見てもF1に次ぐ速さを持ち、F1に乗るために必要なスーパーライセンスが最短2年で取得可能な、世界でも注目されているカテゴリーだ。