ルノー、テニスブランド「Setinn」のマルシェイベントに参加へ…『カングー』展示

ルノー・カングー
  • ルノー・カングー
  • 6月に海外限定で発売された「paperboy × 〈Setinn〉」グッズ

ルノー・ジャポンは、テニスブランドの〈Setinn〉が10月13日のスポーツの日に開催するマルシェイベント「Setinn Bowl 2025」に参加し、会場にルノー『カングー』を展示すると発表した。

ルノーは、テニスの4大国際大会グランドスラムの一つ、ローランギャロス（全仏オープン）に2022年から協賛しており、テニスファンにブランドメッセージを発信している。本イベントはその一環として行われる。

イベントでは、2024年6月に海外限定で発売された「paperboy ×〈Setinn〉」グッズを日本で初めて販売する。これは仏パリを拠点とするペーパーボーイとSetinnのコラボ企画第2弾で、中国、タイ、フランス、日本で行われるワールドツアーの日本でのPOPUPとなる。

さらに、全国のSetinnと親交の深い物販ブランドや飲食店、子供向けワークショップ、テニス体験ブースやDJイベントなど多彩なコンテンツが予定されている。

イベント日時は10月13日（月・祝）11時から17時（雨天順延、小雨決行）。場所は東京都世田谷区給田1丁目1−1 Qs-Garden内芝生エリアだ。

出展ブランドにはBARBER SAKOTA、En Plein Air、Helinox、Huberstore、LANE BY、Paperboy、RUSSET BURBANK、TOXGO、THE▲HC、WAKE.、Weathered Friends、Winiche、BooksBunny、Few. COFFEE、Sanity、SERVIN、TheBulbBook、こどもビームスが含まれる。

〈Setinn〉はテニスの実用性と機能性を備えたブランドで、クラシカルなテニスの世界観を自由にアップデートし、オンコートでもオフコートでも使いやすいプロダクトを展開している。街とコートを自然に行き来できる服づくりを目指している。

