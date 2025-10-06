ポルシェ『カイエン』次期型のEV、インテリア先行公開…14.25インチOLED製フルデジタルメーター採用

ポルシェは、2025年末の発売を予定している『カイエン エレクトリック』（次期『カイエン』のEV）のインテリアを先行公開した。

【画像】ポルシェ・カイエン・エレクトリック

新たなデジタル操作概念と最大級のFlow Displayを搭載し、乗員に新しい体験空間を提供する。Flow Displayはエレガントな曲面OLEDディスプレイでセンターコンソールに一体化され、優れた操作性を実現している。リヤシートは電動調整機能を標準装備し、快適性と積載時の利便性を向上。さらに表面暖房により座面やアームレスト、ドアパネルまで暖められ、従来の温風より効率的で心地よい室内環境を作り出す。

明るさを調整できる大型パノラミックルーフは最大級のガラスサンルーフで、液晶フィルムによる透過率調整機能も備える。内装は13色のカラーバリエーション、4つのパッケージ、5つのアクセントパッケージにより多彩なカスタマイズが可能だ。レザーフリーのRace-Tex素材も用意し、伝統的なポルシェデザインを感じさせる柄も復活させている。デジタル面では14.25インチのOLED製フルデジタルメーターパネルやオプションの14.9インチパッセンジャーディスプレイを備え、ヘッドアップディスプレイもAR対応でナビや車線案内を投影する。

AI搭載の音声アシスタントVoice Pilotは複雑な命令や連続した質問もスムーズに認識し、快適装備の操作やストリーミングサービスの制御を声だけで可能にする。ポルシェ独自のデジタルキー機能はスマートフォンやスマートウォッチを車の鍵として利用でき、UWB技術で近づくと自動的にロック解除し、最大8人まで共有ができる。

これらの機能によりカイエン エレクトリックはスポーツカーらしい走りと高度なデジタル体験、そして個性的な内装を兼ね備えた次世代SUVとなっている。