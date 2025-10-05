ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

車内電化ライフをバックアップする“屈強”パワーデリバリーアイテム！［特選カーアクセサリー名鑑］

SEIWA・USBマルチセパレートDCソケットCA+C2A2（F361）
  • SEIWA・USBマルチセパレートDCソケットCA+C2A2（F361）
  • SEIWA・USBマルチセパレートDCソケットCA+C2A2（F361）
  • Kashimura・2連ダイレクトソケット PD30W/リバーシブルUSB自動判定（KX-246）
  • Kashimura・2連ダイレクトソケット PD30W/リバーシブルUSB自動判定（KX-246）
  • Kashimura・2連セパレートソケット PD30W/リバーシブルUSB自動判定（KX-247）
  • Kashimura・2連セパレートソケット PD30W/リバーシブルUSB自動判定（KX-247）
  • SEIWA・DC/USBパワープラグC+A/PD65W（F360）
  • SEIWA・DC/USBパワープラグC+A/PD65W（F360）

アイデアが盛り込まれた秀作「カーアクセサリー」を選りすぐって紹介している当連載。今回は、ハードな使用に耐え得る“屈強なパワーデリバリーグッズ”を4つピックアップする。車内で電気・電子アイテムをいくつか使っているというのなら、これらのチェックをぜひに♪

【画像】SEIWA・USBマルチセパレートDCソケットCA+C2A2（F361）

車内にはもともとさまざまな電装品が組み込まれているが、それら以外にもいろいろと電化・電子アイテムが持ち込まれる。例えばスマホやタブレットやゲーム機といった電子グッズから、外部映像プレーヤーやストリーミングデバイスといったAV機器、また車中泊をする場合には生活電化製品が使われることもある。となると、電源供給環境の整備も不可欠だ。

で、そんなときに役に立つ頼れる新作が登場しているので紹介していこう。まずはこちら「SEIWA（セイワ）」からリリースされている『USBマルチセパレートDCソケットCA+C2A2（F361）』（価格：オープン、実勢価格：2280円前後）から。

当品は、DCソケットに挿して使う電源アイテムだ。これを用いると3つのUSB-Aポートと3つのUSB-Cポートを増設できる。しかもプラグ部分に2つ、別体パーツに計4つとそれぞれにポートを装備するので、車内の広範囲にて電源供給を行える。

なお別体パーツを繋ぐコードの長さは2ｍあり、しかもクリップ付きなので後部座席のポケットやヘッドレストシャフトに固定が可能だ。また、暗い場所でも通電状態とUSBポートの位置が分かる確認用LEDランプも装備する。使いやすさへの配慮も行き届いている。

続いては、「Kashimura（カシムラ）」の『2連ダイレクトソケット PD30W/リバーシブルUSB自動判定（KX-246）』（価格：オープン、実勢価格：2080円前後）と『2連セパレートソケット PD30W/リバーシブルUSB自動判定（KX-247）』（価格：オープン、実勢価格：2180円前後）をピックアップする。なおこれら2つの違いは電源供給部がDCプラグ部分と一体化しているか別体化されているかで（『KX-247』のコード長は1ｍ）、それ以外は同一だ。ともに2つのUSBポート（A&C）と2つのDCソケットを車内に新たに設定できる。

で、当品は出力量が大きいことも特長だ。USBポートは2口合計で最大42Wを出力し、Cポートの方は最大30WのPD出力が可能だ。そしてUSB-Aポートは最大12Wを出力できる。また、AポートもCポートもそれぞれ接続する機器を自動識別して適切な電流量供給を行える。

そして最後に「SEIWA」の『DC/USBパワープラグC+A/PD65W（F360）』（価格：オープン、実勢価格：2880円前後）を取り上げる。当品は、DCソケットを2つのUSBポートに変換できるアイテムだ。というわけなのでポート数的にはスタンダードな仕様だが、出力量が大きい強力タイプとなっている。

USB-Cポートは65WのPD規格に対応していてUSB-Aポートは最大5V/3Aを供給可能だ。また2ポート同時出力も行えて、そのときには最大5V/4.8Aをデリバリーできる。加えて見た目的にもしっかり感がある。頑丈なアルミシェル仕上げとなっていて高級感も高い。表面にキズも付きにくい。

今回は以上だ。次回以降もひとひねりが利いた注目すべき「カーアクセサリー」を厳選して紹介していく。お楽しみに（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。


セイワ(SEIWA) 車内用品 USB シガーソケット USBマルチセパレートDCソケットUSB-C×3 USB-A×3 合計6ポート 最大合計出力 46W F361 6台同時充電 同時接続 セパレートケーブル ケーブル2m クリップ付き 通電確認LED
￥1,954
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

カシムラ 2連ダイレクトソケット 【USB PD30W対応】 リバーシブルUSBポート 12/24V対応 NKX-246
￥2,080
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

セイワ(SEIWA) 車内用品 DC/USBパワープラグUSB Type-A Type-Cポート単ポート最大出力65W F360 次世代半導体 GaN採用 アルミシェルボディ 安全保護回路完備
￥2,879
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

特選カーアクセサリー名鑑

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES