ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ローバーミニ用クラッチプランジャーキット、ユニバンスが「Rebirth Drive」で販売開始

ローバーミニ用クラッチプランジャーキット
  • ローバーミニ用クラッチプランジャーキット
  • ローバーミニ用クラッチプランジャーキット

ユニバンスは、旧車向け部品販売プラットフォームサービス「Rebirth Drive」にて、第二弾商品となる「ローバーミニ用クラッチプランジャーキット」を発売した。

【画像】ローバーミニ用クラッチプランジャーキット

市場流通している商品で課題とされていた「組み付け性の悪さ」や「早期摩耗・劣化によるクラッチ操作性の悪さ」を、日本品質の設計と製造で根本から解決したという。

従来の流通品では、構成する各部品の寸法精度が不安定で組み付けに苦労したり、摩耗・錆による劣化でクラッチの操作フィールが早期に損なわれるケースが多く見られる。

同社は駆動系部品の専門メーカーとして「プロのメカニックが満足して整備できる部品を」、そしてユーザーが「スムーズな操作が持続するクラッチを」と考え、クラッチプランジャーキットの製品化に挑戦し形にした。

主な特徴として、レバーとプランジャーには純正品同等の素材を採用し鍛造工法で高強度化。また、各部品に適した熱処理を施すことで、耐摩耗性と耐久性を大幅に向上させた。さらに10点すべてをキット化し、部品選定の手間も排除した。

クラッチ操作に関わる各部品の接点は、常に摩耗のリスクを抱えている。そこで、すべての部品を0.01mm台の精度で新たに設計。製造は、信頼できる日本メーカーの品質管理のもとで安定した品質を実現し、スムーズなクラッチ操作を実現した。

各部品に応じたメッキ処理を施し、耐摩耗性、耐食性、摺動性を最大化。従来品では得られなかった操作感と長寿命を両立した。従来の流通品と比較した操作荷重は、約34%低減。クラッチペダルの重さや引っかかりがなくなり、快適な操作感が長く続く。

同社では第三弾、四弾の製品化に向けて企画が進行中で、今後も製品ラインアップを増やしていく予定だ。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ユニバンス

アフターマーケット

ローバー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES