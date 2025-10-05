ホーム モーターサイクル 新型車 記事

座って・立って2WAY、トライアンフからジュニアライダー向け電動オフロードバイク『TXP』登場

トライアンフ TXP-12
  • トライアンフ TXP-12
  • トライアンフ TXP-16
  • トライアンフのジュニアライダー向け電動オフロードバイク『TXP』
  • シートとマッドガードは取り外し可能
  • トライアンフのジュニアライダー向け電動オフロードバイク『TXP』

トライアンフモーターサイクルズジャパンが、同社初となるジュニアライダー向け電動オフロードモーターサイクル『TXP』シリーズを発表した。

【画像】トライアンフのジュニアライダー向け電動オフロードバイク『TXP』

TXPシリーズは、2022年にトライアンフファミリーに加わった電動バイクブランド・OSETの技術を搭載。おもに未就学児から小学生をターゲットとし、年齢に応じたフレーム設計と車体構造、拡張可能な電動性能、安全性に優れた機能を搭載した2モデルで構成される。

最大の特徴は、独自の2in1モジュラーデザインだ。シートとマッドガードを取り外すことで、座って走るオフロードスタイル（XPloreモード）から立って乗るトライアルスタイル（Trialsモード）へと簡単に切り替えることができる構造を採用している。

ラインアップは、3歳から5歳向けの『TXP-12』（税込み価格22万9900円）と、5歳から7歳向けの『TXP-16』（同29万9900円）の2機種。

TXP-12は、600W・43Vブラシレスモーターを搭載し、重量はわずか22.7kg。シート高はトライアルモードで360mm、XPloreモードで445mmと低く設定され、小さなライダーでも両足をしっかりと地面に着けることができる。最高時速は約22kmで、軽度の走行で最長3時間の連続使用が可能だ。

TXP-16は、765W・43Vモーターを搭載し、より高いトルクと最高時速約30kmを実現。油圧ディスクブレーキを装備し、より強力で安定した制動力を提供する。重量はトライアル仕様でわずか26.2kgで、サスペンションのトラベル量はフロント80mm、リア90mmに拡大されている。

安全面では、磁気式セーフティランヤード、PINコード保護の保護者用スピードコントロール、2段階の起動システム、IP67規格の防水電子機器などを搭載。保護者が出力、速度、スロットル応答を4段階で調整できる設計となっている。

各モデルには、スムーズで予測可能なパワーを発揮するブラシレスモーターが搭載され、ライダーの年齢や経験に応じて調整可能。FOC（フィールドオリエンテッドコントロール）やAPS（アクティブパワースタビライゼーション）といった先進的な電子制御により、安定したパフォーマンスと効率的なパワーマネジメントを実現している。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トライアンフ

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES