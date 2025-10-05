ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

バイクの洗車やアウトドアにも、ワイヤレス充電式高圧洗浄機「スマートポータブル01」発売

充電式ポータブル高圧洗浄機「スマートポータブル01」
カスタムジャパンは、電源を必要としない充電式ポータブル高圧洗浄機「スマートポータブル01」を発表・発売した。

【画像】充電式ポータブル高圧洗浄機「スマートポータブル01」

本製品は、軽量かつバランスに優れた形状設計と6段階ノズル切替機能を備え、バイク・自動車の洗車から家庭・アウトドア清掃まで対応可能なマルチユース仕様となっている。開発段階から「持ちやすさ」を念頭に設計し、バッテリーパックの配置や取り外し可能性などにこだわった。

近年、駐車環境の多様化や住宅事情の変化から、水栓・電源設備のない場所での洗車や清掃ニーズが拡大している。カスタムジャパンでは、電源・水栓の制約を解消できるスマートな洗浄ソリューションを企画し、「スマートポータブル01」が誕生した。

主な特長として、ワイヤレス充電式リチウムイオンバッテリー（3600mAh/USB Type-C対応、急速充電2～3時間）を搭載。軽量設計で洗浄機本体約767g、バッテリー約393gを実現した。

6in1マルチノズルを搭載し、6段階のシャワー調整が可能。適切な洗浄能力として吐出圧力0.97～1.24MPa、吐出水量3L/min、連続使用時間約21～29分を実現している。

収納性と携帯性にも配慮し、本体・付属品をまとめて収納できるケース付き。バイク・車の洗車だけでなく、家庭・アウトドア清掃にも対応可能な多用途仕様となっている。

発売日は2025年10月中旬（公式ECサイトで先行予約注文可能）。価格は1万4800円（税込）。販売チャネルはカスタムジャパン公式ECサイト、バイク用品店・バイク販売店となっている。

《レスポンス編集部》

