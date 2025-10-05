初代ホンダ『N-BOX』専用LEDコンソールボックス、クラフトワークスが予約開始

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、初代のホンダ『N-BOX』専用LEDコンソールボックスの予約発売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

【画像】初代ホンダ『N-BOX』専用LEDコンソールボックス

同製品はインパネ下に設置するコンソールボックス。内部サイズ奥行き22cm×幅9cm×高さ4.5cmの収納ボックスを備え、車内で散らかりがちな小物かなどを収納することができる。またシートを前後させても干渉せず、設置後も純正トレイはそのまま使用が可能だ。

上面にドリンクホルダー2つと縦置き式のワイヤレス充電ユニットを装備したスマートフォンスペースを備え、それぞれ内部にLED照明を搭載する。スイッチを押すだけでブルーのLEDが点り、車内の雰囲気が一気にアップ、夜のドライブに感動がプラスされる。明るさは3段階に調整でき、位置確認や取り出しもスムーズに行える。

また、スイッチ周りにはPD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを1基ずつ搭載するほか、シガーソケットも装備。

外装には耐久性が高く、長期間の使用でも劣化しにくい高級感のあるPVCレザーを使用。設置は製品をインパネ下ののフロア中央に助手席側からスライドするように配置して、入力電源コードをシガーソケットに差し込むだけ。届いたその日にも工具不要で取り付けられ、快適空間をすぐに実現できる。

適合車種はホンダN-BOX/N-BOXカスタム（JF1, JF2 2011年12月～2017年9月）。税込み実売価格は1万4800円前後。なお、スマートフォンスペースからワイヤレス充電ユニットを省いたモデルも販売され、こちらの実売税込み価格は1万1800円前後となっている。