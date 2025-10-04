ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

青いレクサス『GX550』が雪原を駆ける！ トーヨータイヤのフロンティア精神表現した企業CM『青を刻め』の冬篇が放映開始

青いレクサス『GX550』が雪原を駆ける！ トーヨータイヤのフロンティア精神表現した企業CM『青を刻め』の冬篇が放映開始
  • 青いレクサス『GX550』が雪原を駆ける！ トーヨータイヤのフロンティア精神表現した企業CM『青を刻め』の冬篇が放映開始
  • 青いレクサス『GX550』が雪原を駆ける！ トーヨータイヤのフロンティア精神表現した企業CM『青を刻め』の冬篇が放映開始
  • 6月に制作した企業CMに続き、楽曲にはアメリカのロックバンド「ドゥービー・ブラザーズ」が1973年に発表した世界的ヒットソング『Long Train Runnin'』を採用
  • 青いレクサス『GX550』が雪原を駆ける！ トーヨータイヤのフロンティア精神表現した企業CM『青を刻め』の冬篇が放映開始

トーヨータイヤが同社ブランドの世界観とメッセージを表現した企業CMの冬篇を制作した。国内では10月3日（金）よりテレビ放映を開始する。

【画像】トーヨータイヤのフロンティア精神表現した企業CM『青を刻め』冬篇

同社は本年6月より新たなキーメッセージ「青を刻め」を掲げ、企業広告を展開している。この言葉には、未踏の地へ挑むドライバーの情熱と覚悟を支え、力強く前進していくTOYO TIRESブランドの揺るぎない意志が込められている。

今回放映開始となる冬篇では、同社製SUV専用スタッドレスタイヤ「OBSERVE GSi-6」を装着したレクサス『GX550』が、同社の主力市場であるアメリカの雄大な雪の山岳地帯を力強く駆け抜ける姿を描いている。

6月に制作した企業CMに続き、楽曲にはアメリカのロックバンド「ドゥービー・ブラザーズ」が1973年に発表した世界的ヒットソング『Long Train Runnin'』を採用。コーポレートカラーの「青」を基調に、雪原を舞台にした躍動的な走行シーンを通じて、ブランドステートメント「まだ、走ったことのない道へ。」が象徴する同社グループのフロンティア精神を、力強く印象づける内容に仕上げた。

この映像は、同社企業サイト内の「青を刻め」スペシャルサイトや公式SNSアカウントでも公開される。

同社では、これからも自分の思う道をひたむきに走るすべての人たちを応援するとともに、独創的な発想力でタイヤづくりへの挑戦を続けていくとしている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

TOYO TIRES

レクサス GX

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES