青いレクサス『GX550』が雪原を駆ける！ トーヨータイヤのフロンティア精神表現した企業CM『青を刻め』の冬篇が放映開始

トーヨータイヤが同社ブランドの世界観とメッセージを表現した企業CMの冬篇を制作した。国内では10月3日（金）よりテレビ放映を開始する。

【画像】トーヨータイヤのフロンティア精神表現した企業CM『青を刻め』冬篇

同社は本年6月より新たなキーメッセージ「青を刻め」を掲げ、企業広告を展開している。この言葉には、未踏の地へ挑むドライバーの情熱と覚悟を支え、力強く前進していくTOYO TIRESブランドの揺るぎない意志が込められている。

今回放映開始となる冬篇では、同社製SUV専用スタッドレスタイヤ「OBSERVE GSi-6」を装着したレクサス『GX550』が、同社の主力市場であるアメリカの雄大な雪の山岳地帯を力強く駆け抜ける姿を描いている。

6月に制作した企業CMに続き、楽曲にはアメリカのロックバンド「ドゥービー・ブラザーズ」が1973年に発表した世界的ヒットソング『Long Train Runnin'』を採用。コーポレートカラーの「青」を基調に、雪原を舞台にした躍動的な走行シーンを通じて、ブランドステートメント「まだ、走ったことのない道へ。」が象徴する同社グループのフロンティア精神を、力強く印象づける内容に仕上げた。

この映像は、同社企業サイト内の「青を刻め」スペシャルサイトや公式SNSアカウントでも公開される。

同社では、これからも自分の思う道をひたむきに走るすべての人たちを応援するとともに、独創的な発想力でタイヤづくりへの挑戦を続けていくとしている。