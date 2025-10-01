10/30【無料】Japan Mobility Showはどこを見る？業界人のための攻略ガイド＆注目のコンセプトカー～電動化とSDVで注目各社のアプローチは？～

株式会社イードは、オンラインセミナー『【無料】Japan Mobility Showはどこを見る？業界人のための攻略ガイド＆注目のコンセプトカー～電動化とSDVで注目各社のアプローチは？～』を2025年10月30日（木）に開催いたします。参加費は無料です。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

開催日時：2025年10月30日（木）16:00～17:30

申込締切：2025年10月28日（火）正午

参加費：無料

主催：株式会社イード

＜講師＞

自動車ジャーナリスト 佐藤 耕一 氏

テクノロジージャーナリスト 中尾 真二 氏

クルマの未来像を示すJapan Mobility Show。一般公開日の前日に2名のジャーナリスト（自動車ジャーナリスト・テクノロジージャーナリスト）が見どころを解説いたします。数々のコンセプトカーや最先端技術の中から「これは外せない！」を厳選。EVの次なる進化、水素や合成燃料の可能性、そしてソフトウェアが描く新しい価値観。ショーを最大限に楽しみ尽くすための攻略ガイドとして、最新トレンドを一気にキャッチアップできるセミナーです。セミナーの後半約30分間は、視聴者の皆様からの質問にお答えいたします。

１．ショーの顔はこれだ！ベスト・オブ・JMS

ジャーナリストそれぞれの視点で、ショーを象徴する出展物を表彰形式で選び理由を深掘りします。

（１）ベストコンセプトカー: 最も未来を感じさせ、デザインと技術の融合が見事だった一台は？

そのコンセプトが示す未来の社会像とは。

（２）ベスト新技術: 我々の移動を、そして社会を根底から変える可能性を秘めた技術は何か？

全固体電池、次世代E/Eアーキテクチャ、革新的HMIなど

（３）グッドルッキングカー: 理屈抜きに「美しい」「かっこいい」と感じた市販前提のモデルは？

デザインのトレンドと今後の方向性を探る。

（４）ベストサプライヤー：サプライヤーの展示のなかで新規性や将来性、あるいは独自性のある出展を選ぶ。

（５）ワースト・がっかり賞: 期待が大きかっただけに、コンセプトや見せ方に物足りなさを感じた出展は？

その理由は。

２．動力源の未来を占う - EVの次、そして内燃機関の逆襲

カーボンニュートラルに向けた多様なアプローチが示される中、各社の戦略と技術の進化を徹底分析。

（１）ベストEV/PHEV: 各社の新型EV/PHEVから、技術・デザイン・コンセプト・HMIなど際立った特徴をもつ、

ぜひ見ておくべき一台を選ぶ。

（２）ハイブリッドの再評価: 「現実的な解」としてのハイブリッド技術。

その最新の進化と今後の役割をどう見るか。

３．SDVの現在地 - ソフトウェアが定義する新しい価値

SDV時代が本格化する中、クルマと人との関係性の変化を議論します。

（１）ベストSDV：もっともSDVとして可能性を感じる一台を選ぶ。

アーキテクチャ、AI、HMIなどをどう取り込んでいるか

（２）ベストAD/ADAS：性能が高い、実現度が高い、普及が見込まれる、など

市場にインパクトを与えそうな技術を紹介

４．質疑応答

お申込の前にご確認ください

・セミナーの視聴にはお申込が必要です。視聴される方全員分についてお申込をお願いいたします。

・Microsoft Teamsによるライブ配信です。カメラやマイクの利用は制限されます。

・webで質問を記入して講師に質問ができます。

・セミナー資料の配布はございません。

・セミナーの録画や録音は禁止しております。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。

レスポンスへログイン後マイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネットの回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があります。

・状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。

連絡先

