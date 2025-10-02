11/19申込締切 電池のリミッティング・ファクターから見る、次世代技術と事業戦略～原理・原則から理解するTeslaやCATL、BYDの強さの秘密～

会員登録はこちら

デロイトトーマツコンサルティング合同会社 スペシャリストリード 松永孝 氏

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木万治 氏

自動車の電動化により、車載用電池の開発が急激に進みました。現在では100kWh程度の電池を搭載したBEVも登場し、車載電池はBEVの性能とコストに大きな影響を与える重要なコンポーネントとなっています。

車載用電池の流れとして、3元系からLFPへ移行していることは理解されている方が多いと思いますが、電池技術の原理を理解することで、性能限界や次世代電池の方向性を予測することが可能となります。また量産品製造といった事業特性から導かれる原則から、各プレイヤーが取り得る事業戦略を洞察することも不可能ではありません。

今回、電池のスペシャリストが電池技術とビジネスの原理・原則に立ち戻って、次世代技術や産業構造等についてわかりやすく解説します。電池を量産し、事業化・産業化していく上での難しさや可能性について触れ、TeslaやCATL、BYDの強さの秘密を紐解きます。

対談では、今後、BEVに搭載される電池の動向について、自動車業界の目線と、バッテリー業界からみた目線で分析、予測します。

1．原理・原則で考える電池の基本

2．車載用電池の歴史

3．現在主流となっている車載用電池と次世代電池の動向

4．産業構造から見た車載用電池ビジネスの可能性

5．対談・質疑応答

松永 孝 氏

バッテリースペシャリスト

材料科学専攻修了後、シンクタンク、バッテリーベンチャーにて、リースシステムの開発や、二次電池ロードマップの策定、メーカーの技術評価・提携、次世代電池の開発やバッテリービジネスの企画等を経験。現在は、リチウムイオン電池や燃料電池といった蓄電デバイスや、インバータやモーター等の周辺技術を含む電動モビリティ、VPPや蓄電所、データセンター電源等の蓄電システムを対象とした蓄電池関連プロジェクトや官公庁案件に従事。

鈴木 万治 氏

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX）

1986年（昭和61年）名大院工修了、日本電装（現デンソー）入社。宇宙機器開発やモデルベース開発など全社プロジェクトを担当。2017年から20年まで米シリコンバレーに駐在し、18年からは中国子会社のイノベーション部門トップも兼務。数週間ごとに米中を行き来する生活を送った。21年にスズキマンジ事務所 （manji@manji3.com）を開業。

本セミナーにおける発言は個人の見解であり、所属する会社とは一切関係ありません。

